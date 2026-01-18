Asaltan a punta de pistola una tienda Pokémon en Nueva York y se llevan cartas por valor de 86.000 euros

¿Qué ha pasado? Tres encapuchados entraron en el local 'The Poké Court' con cerca de 40 personas en su interior, a las que amenazaron con un arma de fuego.

La locura total por Pokémon, por las cartas Pokémon, ha terminado en un atraco a punta de pistola en Nueva York. En una tienda especializada en las criaturas de bolsillo de Nintendo, un total de tres encapuchados entraron al lugar con armas y se hicieron con material valorado en 86.000 euros.

En el momento del atraco, en la tienda conocida como 'The Poké Court', había cerca de 40 personas en el interior que se vieron totalmente sorprendidas en el momento de la llegada de los ladrones.

Tal y como cuentan diversos medios de EEUU, algunas de las cartas sustraídas tienen un valor de 4.300 euros. "Se llevaron la mercancía, dinero en efectivo y un móvil. Sacaron un arma de fuego y amenazaron a varias personas", cuenta un portavoz de la Policía neoyorquina.

La tienda publicó una lista de las cartas robadas, guardadas en fundas protectoras que verifican su autenticidad. "Esta afición ha de ser segura y acogedora. Las cartas pueden ser reemplazadas, pero nadie debería pasar por esto", ha escrito la tienda en redes sociales.

No es el primer atraco de este estilo que tiene lugar en Estados Unidos en apenas semanas. A comienzos de mes, en California, un asalto similar acabó con un botín de 250.000 euros en cartas Pokémon.

