Las borrascas Bruna y Charles dejarán lluvia durante toda la semana: Cáceres y Ávila, en alerta roja este martes

Los detalles Este martes predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con alguna tormenta aislada en la vertiente atlántica, más abundantes e intensas en el oeste y, en menor medida, en los Pirineos.

Este martes, la borrasca Bruna mantendrá la inestabilidad en la mitad occidental de la península, con lluvias intensas en el sur de Ávila y norte de Cáceres, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. La Aemet ha activado avisos naranjas por lluvias en Toledo y Cáceres, y por viento en Canarias. Habrá avisos amarillos por viento, oleaje y tormentas en varias regiones. Predominarán cielos nubosos y precipitaciones en el oeste y sur de Galicia, el Sistema Central y Andalucía occidental. En Canarias, se esperan chubascos moderados. Las temperaturas máximas subirán en el nordeste, mientras que las mínimas descenderán ligeramente. La borrasca Charles llegará el miércoles, trayendo lluvias, vientos fuertes y mal estado del mar.

Los frentes asociados a la borrasca Bruna seguirán dejando este martes una situación de inestabilidad y lluvias en la mitad occidental peninsular. Habrá avisos de nivel rojo activos por lluvias muy intensas en el sur de Ávila y en el norte de Cáceres, donde se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estarán activos avisos naranjas por lluvias en la sierra de San Vicente (Toledo) y en la comarca del Tajo y Alagón (Cáceres) y por viento en las islas canarias de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife a partir de las 18.00 horas. Los avisos activos serán amarillos por viento en Asturias, Cantabria y Salamanca; por oleaje y tormentas en Pontevedra y A Coruña; por tormentas en Ourense; y por lluvias en Salamanca, Zamora, Ávila, Cáceres, Toledo, Guadalajara, Madrid, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Este martes predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con alguna tormenta aislada en la vertiente atlántica, más abundantes e intensas en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, sudoeste de Castilla y León y Andalucía occidental. En menor medida, aunque sin descartar que sean fuertes o persistentes, son probables las lluvias en el Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos. En Baleares y el este peninsular, se esperan nubes altas sin precipitaciones.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos, con probables chubascos que no se descartan localmente moderados en puntos de las islas de mayor relieve. Además, el acercamiento de una borrasca provocará la llegada de un frente a últimas horas, cubriendo los cielos y dejando precipitaciones fuertes o muy fuertes y con tormenta en las islas más occidentales.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio nordeste; descenderán en Galicia, la meseta sur y Canarias y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas no presentarán grandes variaciones, aunque predominarán los descensos ligeros en Canarias y el sudeste peninsular. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

Charles llega este miércoles

Por su parte, la nueva borrasca Charles, un sistema de procedencia subtropical, provocará un temporal muy adverso de lluvias abundantes, vientos muy fuertes y mal estado de la mar este miércoles y, en menor medida, este jueves.

La incertidumbre es alta sobre las zonas más afectadas, ya que no está clara la trayectoria de esta segunda borrasca. Con la información disponible actualmente lloverá en prácticamente todo el país, con menor probabilidad en el norte de Cataluña y en Baleares.

En cambio, las precipitaciones serán importantes en el oeste de Galicia, sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid, en Extremadura, oeste, centro y sur de Andalucía, y en Canarias. Los vientos serán muy fuertes en amplias zonas de la península y del archipiélago canario.

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