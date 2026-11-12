Charles mantiene en alerta naranja a seis comunidades y a la ciudad autónoma Ceuta por lluvias, viento y oleaje

Los detalles La borrasca va a continuar más que presente en el país dejando agua en provincias como Barcelona, Girona, Lanzarote, Asturias y A Coruña. Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, siguen en descenso.

La borrasca Charles continúa afectando a España con lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje, manteniendo en alerta a 14 comunidades autónomas y Ceuta. Se han emitido avisos naranjas por olas en Almería, Mallorca, Menorca y otras zonas costeras, y por viento en varias provincias, incluyendo Almería y Ceuta. Las lluvias más intensas se esperan en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con nieve en altitudes superiores a 2.500 metros. Las temperaturas máximas descenderán en el norte y Canarias, mientras que las mínimas disminuirán en todo el país. El viento soplará fuerte en Baleares y el litoral de Alborán.

Charles sigue dejando lluvias, intensos vientos y fuerte oleaje en España. Tras una jornada marcada por el agua, la AEMET mantiene en alerta hasta a 14 CCAA más Ceuta en una jornada en la que la borrasca dejará avisos naranjas en seis de esas comunidades y en la ciudad autónoma.

En concreto, los avisos naranjas por olas se darán en Almería, Mallorca y Menorca, siendo el resto en Granada, Ibiza, Formentera, Barcelona, Girona, Tarragona, Lorca, Águilas, Alicante, Castellón, Valencia, y las costas del Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena y Mazarrón.

Además, se activarán los avisos naranjas por viento en Almería, Teruel, Albacete, Ciudad Real, Toledo, el noroeste de Murcia, Castellón, Valencia y Ceuta.

El resto de avisos se van a activar en Granada, Jaén, Huesca, Zaragoza, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Lorca, Águilas, Castellón, Valencia, Alicante, el Altiplano de Murcia, Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Los avisos por lluvia se localizan en el litoral oriental asturiano, el litoral cántabro, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, A Coruña, Ourense, Pontevedra, el Pirineo navarro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Bruna, debilitándose

AEMET, en ese sentido, ha señalado que la borrasca Charles va a atravesar el interior peninsular hacia el noreste durante la madrugada y que Bruna, ya debilitada, irá acercándose a las costas gallegas.

Se prevén cielos muy nubosos o cubiertos en casi todo el país, aunque se irán abriendo claros y despejándose en las islas y en el este y el sureste peninsular.

Durante este jueves, las lluvias más abundantes serán en el oeste de Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, Cataluña y, con menor probabilidad, en las sierras del centro peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema. En los Pirineos, las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 2.500 metros.

En el interior de la Península, las lluvias serán dispersas con un pronóstico en el que no se esperan precipitaciones en Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia. En Canarias, el frente de Charles dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día.

Además, AEMET ha apuntado a la posibilidad de que haya brumas y nieblas matinales en las zonas de montaña del interior, más densas y persistentes en las áreas más altas.

Bajada en máximas y mínimas

Las temperaturas máximas van a bajar en el extremo norte y en Canarias, ascendiendo en la meseta norte, los valles del Ebro y del Guadalquivir y en algunos puntos del Mediterráneo, variando poco en el resto. Las mínimas, por su parte, van a bajar en todo el país salvo en el Mediterráneo, donde no se esperan cambios.

En cuanto al viento, predominará el suroeste, moderado en el interior y el este de la Península y fuerte en Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en el interior durante las primeras horas y durante el resto del día en el este y en Baleares.

El poniente será fuerte, con rachas muy fuertes, en el litoral de Alborán. En Canarias, el viento será del nordeste y flojo.

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