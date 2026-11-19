Los detalles En cuanto a las temperaturas, bajan mucho debido a la entrada de una masa de aire más frío, desplomándose a unas más habituales para esta época del año.

El fuerte temporal marítimo continúa afectando a España, con nueve comunidades en aviso. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco están en alerta naranja por olas de hasta ocho metros y vientos que pueden alcanzar los 74 km/h. Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia están en aviso amarillo por mala mar o rachas fuertes de viento. En Galicia, la alerta naranja afecta a todo el litoral, mientras que en Andalucía se espera viento y lluvia en la costa de Almería y Granada. El Mediterráneo y Baleares también enfrentan vientos fuertes y olas de hasta tres metros. Cataluña ha activado la alerta amarilla en su litoral. Las temperaturas descenderán significativamente debido a una masa de aire frío.

El fuerte temporal marítimo persiste y mantiene este jueves en aviso a nueve comunidades, cuatro de ellas en nivel naranja (peligro importante) por olas de hasta ocho metros en Galicia y de siete metros en Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Además de las comunidades de la fachada cantábrica y Galicia hay aviso amarillo (peligro bajo) por mala mar o por rachas fuertes de viento en Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia.

Galicia tiene nivel naranja por temporal marítimo en todo el litoral de A Coruña, A Mariña lucense y las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, con mar combinada del oeste o noroeste con olas de seis a ocho metros y vientos del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente, 74 km/h (fuerza 8).

Las comunidades de Asturias, Cantabria y el País Vasco están en alerta naranja por mar combinada del noroeste con olas de cinco a siete metros y vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) que, de forma temporal, podrán alcanzar los 74 km/h.

En Andalucía hay aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de Almería y en la de Granada, donde se esperan vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros; Además, la comarca gaditana de Grazalema tiene aviso amarillo por lluvias de hasta 50 litros en 12 horas.

A orillas del Mediterráneo, el litoral de Valencia (Comunidad Valenciana) está en amarillo por vientos del oeste de entre 50 y 60 km/h, y en Alicante se prevé fuerte viento con rachas de 70Km/h, mientras que en la Región de Murcia, también en amarillo, la alerta afecta al Altiplano y a la Vega del Segura, por rachas de viento del noroeste de hasta 70 km/h.

Las Islas Baleares continúan con temporal marítimo y avisos amarillos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros; También persiste el nivel amarillo por rachas máximas de viento de hasta 70km/h.

Cataluña ha activado la alerta amarilla en el litoral de Barcelona, Tarragona y Girona, con vientos del suroeste, oeste o noroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros y por rachas de viento de 70km/h.

Habrá también chubascos fuertes en varias zonas del país, con lluvia en el centro, noroeste y norte del país.

En cuanto a las temperaturas, bajarán mucho debido a la entrada de una masa de aire más frío. Se desploman a temperaturas más habituales para esta época del año.

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