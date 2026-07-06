Los detalles De los 43,5 de Cáceres a los 36,2 de A Coruña. Repasamos el top seis de ciudades con temperaturas récord en esta segunda ola de calor del verano.

La segunda ola de calor del verano está causando estragos en España, con temperaturas extremas que han alcanzado los 43,5 grados en Serradilla, Cáceres. En Sevilla, los habitantes llevan ocho días consecutivos superando los 40 grados, mientras que en Málaga, las temperaturas no han bajado de los 40 grados durante 20 días. En Badajoz y Toledo, el calor también es intenso, con máximas de 41 y 40 grados, respectivamente. Galicia no se queda atrás, con A Coruña alcanzando un récord histórico de 36,2 grados en julio y Lugo experimentando temperaturas 15 grados por encima de la media. Se recomienda evitar salir en las horas más calurosas y mantenerse hidratado.

Viento y termómetros disparados. Esto es lo que nos está dejando la segunda ola de calor del verano. Aunque hay que prepararse, porque lo peor está por llegar. Nos enfrentamos a las peores horas de este episodio de calor extremo y eso que este lunes ya hemos alcanzado los 43,5 grados en Serradilla, en Cáceres. Es la temperatura máxima en esta jornada de lunes. Vamos de récord en récord este verano por todo el país.

Porque el intenso calor desespera a los sevillanos, pues llevan ocho días seguidos superando los 40 grados. Por eso, no pueden hacer más que quejarse. "Parece que viene una ola de calor detrás de otra" y eso es ya "insoportable" y horroroso.

Aunque algunos solo apuesten por aguantarse. "Estamos acostumbrados, no nos vamos a asustar de estos", hay ocasiones en las que temperaturas tan extremas sí asustan.

En Málaga, llevan 20 días sin bajar de los 40 grados. Así que la pregunta es clara: ¿cómo lo aguantan? "Lo mejor, mucha playa y piscina, pero claro, todo el que trabaja no se lo puede permitir", nos cuentan.

Empieza lo peor de la segunda ola de calor del verano con seis ciudades por encima de los 40º

Inmersos en esta segunda ola de calor del verano también están en Badajoz. Desde hace una semana viven en torno a los 41 grados. En Toledo, han pasado las últimas 48 horas sin tregua, soportando 40 grados. Por eso, insistimos en dos consejos fundamentales: no salir a las horas punta del día y beber mucha agua.

En Galicia, las altas temperaturas de este lunes han dejado un par de hitos. El primero en A Coruña, donde en las últimas horas han alcanzado un récord histórico para un mes de julio: 36,2 grados.

El segundo se ha dado en Lugo. Allí han tenido temperatura 15 grados por encima de la media en julio. "Ni Lugo ni los lucenses estamos muy preparados para estas temperaturas", lamentan. Pero solo queda buscar sombra, mucha agua fría y esperar a que pase esta ola de calor.

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