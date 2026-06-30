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Previsión meteorológica

Vuelve el calor sofocante a España con una pequeña tregua en el norte

Los detalles A las puertas de un nuevo episodio de calor, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho CCAA en un día en el que puntos de Andalucía, Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja.

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid RíoEP / mta500091
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El calor sofocante vuelve a España. Eso sí, por ahora, el norte tendrá una pequeña tregua hasta el fin de semana, donde las temperaturas volverán a subir. A las puertas de un nuevo episodio de calor, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Andalucía, Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor se localizarán en Córdoba, Badajoz y Gran Canaria y el resto estarán en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáen y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; y La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Asimismo, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera y por olas en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

En este marco, AEMET ha señalado que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha apuntado que las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Por su parte, las mínimas también registrarán aumentos en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, y bajarán o se mantendrán sin cambios en el resto.

El pronóstico recoge noches tropicales en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. Asimismo, indica que los termómetros subirán en el interior de las islas canarias. De esta manera, se superarán los 34 a 36ºC en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

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