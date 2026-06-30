Vuelve el calor sofocante a España con una pequeña tregua en el norte

Los detalles A las puertas de un nuevo episodio de calor, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho CCAA en un día en el que puntos de Andalucía, Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja.

El calor vuelve a España con un nuevo episodio que afectará a ocho comunidades autónomas, especialmente Andalucía, Extremadura y Canarias, donde se activarán avisos naranjas por altas temperaturas. Córdoba, Badajoz y Gran Canaria serán las zonas más afectadas. Además, se prevén avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, y por olas en varias islas canarias. El anticiclón traerá tiempo estable en la Península, salvo en el Cantábrico, donde habrá cielos nubosos. Las temperaturas subirán en general, con máximas que podrían superar los 38ºC en el suroeste y nordeste. El viento será flojo, con rachas fuertes en algunas áreas.

El calor sofocante vuelve a España. Eso sí, por ahora, el norte tendrá una pequeña tregua hasta el fin de semana, donde las temperaturas volverán a subir. A las puertas de un nuevo episodio de calor, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Andalucía, Extremadura y Canarias alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor se localizarán en Córdoba, Badajoz y Gran Canaria y el resto estarán en Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáen y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila; Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; y La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Asimismo, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera y por olas en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

En este marco, AEMET ha señalado que el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha apuntado que las máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y puntos del litoral mediterráneo, donde bajarán o se mantendrán sin cambios. Por su parte, las mínimas también registrarán aumentos en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, y bajarán o se mantendrán sin cambios en el resto.

El pronóstico recoge noches tropicales en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. Asimismo, indica que los termómetros subirán en el interior de las islas canarias. De esta manera, se superarán los 34 a 36ºC en el interior de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera, los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

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