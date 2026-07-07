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Siguen las altas temperaturas

El calor se ceba con un norte poco preparado: se agotan en horas los ventiladores y aparatos de aire acondicionado

El contexto Algunos puntos del País Vasco y Galicia están rondando los 40 grados, algo que está afectando especialmente a aquellos cuyas viviendas no están preparadas para el calor extremo.

La ola de calor se ceba con el norte: los ventiladores y aparatos de aire acondicionado, agotados en horas
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España atraviesa la segunda ola de calor del 2026. Lo hace afectando especialmente Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. De hecho, La Pobla Llarga (Valencia) ha registrado la temperatura más alta del día, con 45,5 grados. Sin embargo, esta ola está teniendo un componente no tan habitual, y es que está afectando, y mucho, al norte peninsular.

Euskadi está registrando temperaturas por encima de los 40 grados, y muchos de sus vecinos, que no están acostumbrados a estas temperaturas, no saben cómo llevarlo. Buena prueba de ello es en Bilbao, donde se están registrando los mayores picos de calor del País Vasco. Allí, la mayor parte de los vecinos no tienen aire acondicionado en casa porque, hasta ahora, no había sido necesario.

Sin embargo, esta ola de calor está haciendo que muchos se lo replanteen de cara al futuro. "Aquí la gente ya está pensando en cambiar y poner aire", relata a laSexta Iñaki Laucirica, dueño de una tienda de electrodomésticos. De hecho, asegura que en los últimos días "hay tanta demanda que ha desbordado incluso a los fabricantes".

Algo similar sucede en Galicia. Hasta ahora, allí los ventiladores eran "enemigos íntimos", tal y como relatan los vecinos. Sin embargo, esa relación ha cambiado a la fuerza, haciendo que se agoten en cuestión de horas. "Han volado, ahora solo nos quedan unos pequeñitos que los pillamos por la anécdota, el resto no tenemos nada", explica Rafael Vázquez, de Ferretería Araújo.

Esta situación, anticipan los expertos, tendrá un impacto en la morfología de las casas y las ciudades en los próximos años. Por ello, recomiendan revisar las normativas municipales, ya que, por ejemplo, en Bilbao no se pueden instalar aparatos en las fachadas.

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