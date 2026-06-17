Persecución de película en Toledo: cuatro encapuchados consiguen huir tras robar una joyería con armas de fuego

"Vino un señor corriendo aquí a la tienda gritando que estaban robando la joyería. Vimos cómo salían cuatro chicos encapuchados. Tenían el coche con las puertas abiertas y salieron en dirección contraria", ha explicado un testigo.

En España se está viviendo una oleada de robos violentos a joyerías este año. En Valencia han asaltado una docena de joyerías y en Madrid cerca de veinte. Recientemente, Toledo ha sido escenario de un atraco espectacular. Un grupo de cuatro encapuchados, armados con mazas y armas de fuego, asaltaron una joyería toledana. Los ladrones escaparon en un Audi A6 blanco, tras destrozar vitrinas y robar joyas en minutos, huyendo en dirección contraria. Durante la persecución, usaron extintores contra los coches patrulla. La Policía investiga el caso y busca conexiones con atracos similares en Madrid. Los vecinos están preocupados por su seguridad.

En lo que va de año, se podría decir que en España estamos viviendo una oleada de robos a locales, sobre todo a joyerías, en los que se ha empleado una gran violencia. Solo en Valencia han sido asaltadas como una docena de joyerías. En Madrid, cerca de una veintena. Pero ahora le ha tocado a Toledo, aunque la Policía no sabe si son acciones conectadas o bandas distintas.

En el vídeo que acompaña a esta noticia, se puede ver a la perfección cómo se ha producido un asalto espectacular en esta joyería toledana. Imágenes que demuestran que estamos ante una banda perfectamente organizada formada, en este caso, por cuatro encapuchados provistos de mazas y armas de fuego.

Además, los ladrones consiguieron escapar. Para ello, desarrollaron un plan que bien podría formar parte de una película de acción. Porque, según cuentan los testigos, los delincuentes dejaron un coche aparcado en doble fila, un Audi A6 de color blanco, con las puertas totalmente abiertas.

Se llevaron su botín de joyas en solo unos minutos, destrozando todas las vitrinas. Tras ello, se montaron rápidamente en el Audi y aceleraron metiéndose en una calle en dirección contraria.

"Vino un señor corriendo aquí a la tienda gritando que estaban robando la joyería. Vimos cómo salían cuatro chicos encapuchados. Tenían el coche ahí mismo con las puertas abiertas y salieron en dirección contraria", ha explicado un testigo.

Fue entonces cuando los vecinos de la calle escucharon un tremendo frenazo. Iban a tanta velocidad que no son capaces de esquivar unos bolardos de una acera. Pese a ello, continúan y comienza esa persecución de película por las calles de Toledo.

En un momento determinado, los atracadores vacían varios extintores en los cristales de los coches patrulla y logran huir. Ahora, los vecinos están muy preocupados porque este atraco se realizó a plena luz del día. "Tenemos miedo. Yo por la tarde por lo menos tengo la puerta cerrada y cuando veo que vienen mis clientes, abro la puerta", aseguran.

La Policía sigue investigando para poder detener a estos cuatro ladrones y se ha centrado en investigar el coche. También buscan similitudes, que las hay, con los taracos de Madrid. Por ejemplo, los robos se dan a plena luz del día.

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