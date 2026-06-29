El calor extraordinario no da tregua: Extremadura, Canarias y el Valle del Guadalquivir podrían alcanzar los 40 grados

Sí, pero...Este martes todavía habrá que seguir pendientes de las tormentas en Pirineos, zonas de Cataluña y en la mitad oeste en zonas de montaña.

Junio aún no ha terminado, pero se perfila como uno de los más cálidos. Julio comenzará con temperaturas elevadas y un nuevo episodio de calor. Este martes, se han emitido avisos por calor en el nordeste, centro, Extremadura y el Valle del Guadalquivir, donde las temperaturas alcanzarán los 40 grados. En Canarias, el viento predomina y las máximas en Gran Canaria llegarán a 40 grados. El calor extraordinario de las últimas semanas continuará, con temperaturas que subirán en el centro y norte peninsular. También se esperan tormentas en Cataluña y zonas de montaña del oeste. El miércoles, las temperaturas descenderán ligeramente en el nordeste y el Valle del Ebro, mientras que en el centro y sur peninsular comenzarán a subir nuevamente.

A la espera aún de saber cómo acaba junio, probablemente uno de los más cálidos, sí hay previsión de cómo arrancará julio esta semana. De nuevo, acabará siendo una semana muy cálida y con un nuevo episodio de calor.

De momento, este martes hay avisos en el nordeste por calor, más de 36 grados, también en zonas del centro, Extremadura y el Valle del Guadalquivir, donde se llegará a los 40 grados. En Canarias predomina el viento y las máximas en medianías en Gran Canaria alcanzarán los 40 grados.

Continuará, de esta forma, el calor extraordinario de las últimas semanas. Este martes, además, incluso subirá tres grados en el centro peninsular, un grado en el norte y hasta los 40 o 41 grados en el Valle del Guadiana. Así terminará un mes de junio asfixiante.

También habrá que estar atentos estos días al estado del cielo. Este martes todavía habrá que seguir pendientes de las tormentas en Pirineos, zonas de Cataluña y también en la mitad oeste en zonas de montaña, como ha ocurrido este lunes en Cataluña o en zonas también del sureste de Almería.

Las tormentas este lunes han hecho acto de presencia en Cataluña, pero sobre todo en Santa Coloma de Farners (Gerona) y en El Bruc (Barcelona), donde incluso se han acumulado más de 70 litros por metro cuadrado.

Este miércoles las temperaturas experimentarán un ligero descenso en el nordeste y en la zona del Valle del Ebro, donde bajarán hasta cinco grados. Así estas zonas experimentarán un pequeño impás o refresco de temperaturas.

Sin embargo, en el centro y sur peninsular empezarán a subir en lo que parece que se regresa a esa dorsal cálida para el final de la semana.

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