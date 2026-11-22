Vista del oleaje frente a la playa de La Zurriola de San Sebastián

Los detalles En alerta naranja están el litoral cántabro, de Guipúzcoa y de Vizcaya por vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por viento y fenómenos costeros en diez comunidades autónomas. En el litoral cántabro, de Guipúzcoa y Vizcaya, hay alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 62 a 74 km/h y olas de cuatro a cinco metros. Estos avisos pasarán a amarillo a las 12:00 horas. También hay alertas amarillas en Asturias, Baleares, Cataluña y Galicia. En el valle del Almanzora, Los Vélez y Gúdar y Maestrazgo, hay avisos por vientos de hasta 80 km/h. En Cataluña, Murcia, Alicante y Valencia, las alertas amarillas por viento se mantendrán hasta las 18:00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo avisos por viento y fenómenos costeros en zonas de diez comunidades autónomas. En naranja por peligro importante de fenómenos costeros aparecen el litoral cántabro, de Guipúzcoa y de Vizcaya, zonas en las que se espera viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora y olas de cuatro o cinco metros.

Estos avisos naranjas terminarán a las 12:00 horas, para luego convertirse en amarillo -peligro bajo-. También por fenómenos costeros están en amarillo puntos del Principado de Asturias, de Islas Baleares (Mallorca y Menorca), de Cataluña (Girona) y de Galicia (A Coruña y Lugo).

El viento es otro de los protagonistas de la jornada. En el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) hay aviso amarillo activado hasta las 12:00 horas, con una previsión de rachas máximas de 70 kilómetros por hora, al igual que en Gúdar y Maestrazgo (Teruel), aunque aquí las rachas máximas se prevén de 80 kilómetros por hora. Sierra de Tramontana, norte y nordeste de Mallorca también aparecen en amarillo por viento, con un aviso que durará toda la jornada (70 kilómetros por hora, aunque en cumbres se podría alcanzar los 90).

En varios puntos de Cataluña se espera asimismo viento (70 kilómetros por hora), como el prelitoral y litoral de Barcelona, el prelitoral norte y litoral norte y sur de Tarragona (80 kilómetros por hora). Aquí los avisos amarillos en principio durarán hasta las 18:00 horas.

El altiplano de Murcia, el litoral norte e interior de Alicante y el interior sur y norte de Valencia están asimismo en amarillo, un aviso que se desactivará a medio día (con rachas máximas entre 70 y 80 kilómetros por hora). El interior norte de Castellón lo estará hasta las 18:00 horas, con una previsión de rachas máximas de 80 kilómetros por hora.

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