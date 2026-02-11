Después de Marta, llega Nils: otra borrasca llega a España con más lluvia y viento que pone en alerta a Galicia, Cataluña, Valencia y Murcia

Accesos a los arenales de A Coruña cerrados por el temporal en el mar

Los detalles Según la predicción de la Aemet, las "lluvias más persistentes" y "localmente fuertes" afectarán a Galicia y al oeste del Sistema Central, donde podrán ir acompañadas de "tormentas ocasionales y granizo puntual".

Este miércoles, la circulación atlántica continuará afectando el clima en la Península con la borrasca Nils, trayendo cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento, especialmente en la mitad norte y el tercio oriental. Las lluvias más persistentes y localmente fuertes se concentrarán en Galicia y el oeste del Sistema Central, con tormentas ocasionales y granizo. Cataluña, Galicia, Murcia y el País Vasco están en alerta por viento, lluvias y oleaje. En Baleares y Canarias se esperan intervalos nubosos y bancos de niebla. Las temperaturas subirán en Canarias y el Ampurdán, mientras que descenderán en el valle del Ebro y el Cantábrico oriental. El viento será predominante, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la Península y Baleares.

La circulación atlántica continuará dominando el tiempo este miércoles con el paso de nuevos frentes asociados a la borrasca Nils, que dejarán "cielos muy nubosos" y "precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península", acompañadas de "rachas muy fuertes de viento", especialmente en la mitad norte y el tercio oriental.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las "lluvias más persistentes" y "localmente fuertes" afectarán a Galicia y al oeste del Sistema Central, donde podrán ir acompañadas de "tormentas ocasionales y granizo puntual".

Se encuentran en aviso naranja Cataluña, por viento y en amarillo por temporal marítimo y aludes; Galicia, por lluvias, oleaje y vientos; Murcia, por viento y en amarillo por temporal marítimo; y País Vasco, por oleaje y en amarillo por lluvias, viento y tormentas

También se esperan precipitaciones en la Cantábrica occidental y, a primeras horas del día, en el Pirineo, mientras que al final de la jornada "podrían registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes" en el Cantábrico oriental. La cota de nieve se situará en el Pirineo por encima de los 1.700 a 2.000 metros, sin descartarse "nevadas débiles" en cumbres de otros sistemas montañosos.

En Baleares, el día comenzará con "intervalos nubosos", aunque la nubosidad "irá en aumento por la tarde", con posibilidad de alguna precipitación. En Canarias, predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Durante la mañana se formarán "bancos de niebla" en zonas de montaña de la vertiente atlántica, el norte y oeste de la meseta Sur, Andalucía occidental y Galicia, "reduciendo localmente la visibilidad".

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en Canarias y el Ampurdán, mientras que descenderán en el valle del Ebro, el Cantábrico oriental y Sierra Morena, con pocos cambios en el resto del país. Las capitales más calurosas serán Murcia (27 grados), Santa Cruz de Tenerife (25 grados) y Alicante, Castellón de la Plana y Valencia (24 grados).

El viento, protagonista

Las mínimas aumentarán en los archipiélagos, el Ebro y la fachada oriental peninsular, de forma localmente notable en el litoral norte mediterráneo, y bajarán en el Cantábrico y el tercio noroeste, con "heladas débiles" en el Pirineo. Las temperaturas mínimas se registrarán en León (cinco grados), Ávila, Pamplona, Segovia y Soria (siete grados) y Burgos, Lugo, Palencia y Teruel (ocho grados).

El viento será otro de los protagonistas del día. Predominarán los "vientos del oeste y suroeste", moderados a fuertes en amplias zonas, con "rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad norte y el tercio oriental peninsular", extensivas también a Baleares. En el litoral cantábrico no se descarta que las rachas alcancen "valores huracanados". En Canarias, soplará alisio moderado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.