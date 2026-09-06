Cataluña y Andalucía activan el aviso naranja por altas temperaturas con otras diez comunidades en riesgo amarillo

¿Qué podemos esperar? Tras el respiro de agosto, septiembre ha comenzado con un intenso calor que se irá reduciendo con el paso de los días. A partir del miércoles, las temperaturas serán más próximas a lo normal en esta época del año.

El calor persiste en España una semana después de comenzar septiembre, con temperaturas que han regresado tras el respiro de agosto. Andalucía y Cataluña están en aviso naranja, mientras que el sur de España enfrenta alerta amarilla por fenómenos costeros, según la AEMET. Diez comunidades autónomas, incluyendo Aragón y Baleares, están en nivel amarillo por altas temperaturas. La Península y los archipiélagos experimentan calima, rachas de viento alisio y tormentas intensas en algunas regiones. Aunque las temperaturas máximas descenderán, se superarán los 35 grados en varias zonas, con noches tropicales en el sur y nordeste. A partir del miércoles, se espera un descenso térmico más acorde a la temporada.

El calor sigue más que presente en España. Sigue una semana después del comienzo del mes de septiembre. Con agosto cerrando dando un respiro en cuanto al mercurio se refiere, las altas temperaturas no solo han regresado sino que mantienen en aviso naranja tanto a Andalucía como a Cataluña, poniendo además al sur de España en alerta amarilla por complicaciones por fenómenos costeros.

Así lo ha indicado la AEMET, que contempla también que diez comunidades autónomas permanecerán en nivel amarillo por valores térmicos elevados: Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

En cuanto a los fenómenos más significativos, el organismo estatal resalta la presencia de temperaturas sensiblemente altas en la mayor parte de la Península y en los archipiélagos, habiendo calima tanto en Canarias como en el sur peninsular y rachas fuertes de viento alisio en las islas. Además, en el Cantábrico se pueden registrar tormentas localmente intensas, al igual que en el alto Ebro, el norte de la Ibérica y el este de la meseta norte.

Respecto a la evolución meteorológica, la mitad este y el extremo sur peninsulares se encontrarán bajo la influencia de una masa de aire subtropical que dejará intervalos de nubes medias y altas con tendencia a despejar.

En el resto de la Península predominarán cielos poco nubosos, con una DANA formando abundante nubosidad de evolución a partir de las horas centrales y ocasionando tanto chubascos como tormentas dispersas en el noroeste y el centro-norte.

Además, la previsión recoge brumas y nubes bajas en los litorales de Galicia, Ceuta y Melilla, tiempo poco nuboso en Baleares y nubosidad en Canarias con opción de precipitación o tormenta ocasional en cumbres.

Temperaturas en descenso

Aunque los termómetros van a registrar valores elevados, las temperaturas máximas van a ir descendiendo de manera generalizada con bajadas notables en el oeste de Galicia.

Se van a superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, alcanzándose los 40 grados en la cuenca del Guadalquivir y en puntos de las depresiones del nordeste.

Las mínimas también van a bajar en la mayoría del territorio, a excepción de Baleares, el Estrecho y el tercio nordeste, donde se prevén pocos cambios o ligeros aumentos.

Esta situación favorecerá el desarrollo de noches tropicales en extensas áreas de la mitad sur y del nordeste, no descartándose que las temperaturas se mantengan por encima de los 25 grados en puntos de Canarias, del Guadalquivir y del Mediterráneo.

Quedan tres días, sumando hoy, de intenso calor en gran parte del país. A partir del miércoles, las temperaturas bajarán y serán más próximas a lo que se espera en esta época del año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido