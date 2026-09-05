EEUU destruye tres petroleros de la "red fantasma" de Irán en represalia a un ataque contra dos buques de guerra en Ormuz

Ataque a un buque en el mar de Omán

Los detalles Las Fuerzas Armadas norteamericanas han "inutilizado permanentemente" los tres navíos, usados para financiar a la Guardia Revolucionaria persa. "Si disparas contra dos de nuestros buques, eliminaremos a tres de los vuestros", han dicho.

Estados Unidos ha respondido a un ataque de Irán contra dos buques de guerra desplegados en el estrecho de Ormuz, destruyendo tres petroleros de la "red fantasma" persa, utilizada para financiar a la Guardia Revolucionaria. Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU, los petroleros 'M/T Downy', 'M/T Stark 1' y 'M/T Kylo' han sido inutilizados o destruidos. El ataque es una represalia por el lanzamiento de misiles balísticos iraníes contra buques estadounidenses. El comandante Brad Cooper advirtió que no dudarán en defenderse y eliminar la flota petrolera iraní si es necesario.

Estados Unidos ha respondido a Irán. Ha respondido al ataque de Irán contra dos buques de guerra de Donald Trump desplegados en el estrecho de Ormuz. Los norteamericanos, en una operación militar, han destruido tres petroleros que pertenecerían a la "red fantasma" persa y que sirven para financiar a la Guardia Revolucionaria.

Así lo ha comunicado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU, que explica que han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la estratégica isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask, además de destruir "completamente" en el golfo de Omán el 'M/T Kylo', conocido como 'Noxen', con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que no pudieran dar la orden de abandonar el navío.

El ataque en cuestión es una respuesta al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada de EEUU que patrullaban las aguas regionales.

En concreto, eran "un portaaviones de EEUU y un destructor de misiles guiados" que evitaron "varios ataques no provocados de Irán". "Ningún personal militar estadounidense ha resultado dañado", explica el Mando central norteamericano.

En ese sentido, los tres petroleros destruidos pertenecían "a la red fantasma" de Irán, que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, y que "no tenían medios para defenderse".

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper.

En sus palabras, ha afirmado que no van a "vacilar" a la hora de defender a las fuerzas de EEUU: "Si es necesario, se destruirá la limitada y vulnerable flota petrolera iraní".

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