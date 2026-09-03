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Fenómeno meteorológico

El Niño pone en alerta a la mayor autoridad mundial en clima: sus efectos serán más fuertes y se notarán hasta febrero de 2027

Los detalles Con la OMM pidiendo "respuestas excepcionales", este fenómeno está dejando graves problemas agrícolas, alternando luvias torrenciales y sequías en todo el mundo. Preocupan las grandes subidas en la temperatura del mar tanto en su superficie como bajo la misma.

Un tramo del Río Lempa, casi seco por El Niño Un tramo del Río Lempa, casi seco por El NiñoAgencia EFE
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El Niño se va a intensificar hasta febrero de 2027. Así ha alertado de ello la Organización Meteorológica Mundial, la mayor autoridad científica en cuestiones de clima, que ha confirmado que este fenómeno meteorológico va a intensificarse conforme avancen los días y meses, alternando pautas de lluvias y temperaturas en todo el mundo, hasta entrado el próximo año.

"El episodio de El Niño se ha consolidad. En los próximos meses se va a intensificar hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte", exponen los expertos en sus pronósticos, al igual que los organismos más avanzados de todo el mundo que estudian este fenómeno, que suele aparecer entre cada dos y siete años.

Los cambios en la temperatura y patrones de lluvia van a aumentar los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo. Así lo ha reconocido desde Ginebra la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.

La fuerza que tomará El Niño se originará en parte en las temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical, que baña las costas de Ecuador, Colombia y Perú, y se prevé que alcance su "apogeo" a finales de 2026 con efectos persistentes hasta bien entrado 2027.

Impacto grave en la agricultura

El Niño está causando inquietud en distintas partes del mundo, que suelen sentir de forma más fuerte su impacto y hasta padecer diversos tipos de desastres naturales. En Centroamérica, por ejemplo, la alteración de las lluvias ha provocado una fuerte sequía de escasez y de agua, algo catastrófico para los cultivos de maíz.

En India, las lluvias del monzón han estado por debajo de lo normal en agosto y se espera que las condiciones se mantengan hasta septiembre, algo que también tendrá efectos perjudiciales en la agricultura.

Porque El Niño golpea a todo el mundo. En África, en el sudeste asiático y en Australia, debido a este fenómeno, se experimentan lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Desde el punto de vista social, el impacto más grave es la disminución de la producción agrícola, por lo que las comunidades pierden acceso a los alimentos y en el resto del mundo los precios aumentan.

"Este episodio excepcional de El Niño exige medidas de preparación y respuesta excepcionales", ha expuesto Saulo, destacando la movilización sin precedentes de los servicios meteorológicos e hidrológicos de todos los países.

Preocupa la temperatura del mar

La OMM, en ese sentido, ha señalado que es ahora cuando los gobiernos y otras instancias han de valorar esta información y definir lo que tienen que hacer. Algo que alarma a los científicos es el aumento excesivo de las temperaturas del mar, ya no solo en al superficie sino incluso debajo de la misma.

En la superficie, por ejemplo, se han registrado aumentos de hasta 2,6 grados con valores que no han dejado de subir en las últimas semanas. Bajo la misma, "el calor acumulado alcanza una magnitud aún más excepcional", habiendo lugares donde las temperaturas han superado la media en más de ocho grados.

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