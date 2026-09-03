Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas

¿Qué podemos esperar? Después de varios días en los que el calor ha dado un respiro, el noveno mes del año llega con el mercurio disparado tanto por el día como por la noche en todo el país. En Barcelona, por ejemplo, se esperan mínimas de 25 grados.

Septiembre ha comenzado con un intenso calor en España, afectando a 11 comunidades autónomas con temperaturas que alcanzan hasta 42 grados en Ciudad Real. Según la AEMET, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura están en alerta naranja, incluyendo a provincias como Cádiz, Córdoba y Toledo. Otras regiones como Granada, Huesca y Valencia también registran avisos por calor. Las temperaturas seguirán aumentando hacia el fin de semana, con cielos despejados en gran parte del país y algunas nubes bajas en el litoral. En Canarias, se esperan intervalos de nubes medias y altas. El viento será flojo y variable en el interior, con algunas rachas fuertes en el sureste y el Estrecho.

Septiembre ha llegado con calor bajo el brazo. Con mucho calor bajo el brazo. Con temperaturas altas y picos en el mercurio tanto por el día como por la noche que tienen en aviso hasta a 11 comunidades autónomas y donde se esperan hasta 42 grados en la provincia de Ciudad Real.

Según la AEMET, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura van a alcanzar el nivel naranja, con Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Badajoz y Cáceres llegando a tales avisos.

El resto de avisos por altas temperaturas se registran en Granada; Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete y Guadalajara; Girona, Lleida y Tarragona; Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares, y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Valencia.

Y es que las temperaturas van a ir en aumento durante estos días hasta llegar al fin de semana. En un jueves en el que la AEMET ha señalado que habrá tiempo estable bajo la influencia de las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. En uno en el que el mercurio se va a disparar. Tanto de día como en unas noches en las que en Barcelona se esperan hasta 25 grados. Donde más calor se espera es en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, con algo de fresco por las mañanas.

A lo largo del día, las temperaturas van a subir, con respecto a estas últimas jornadas, hasta cinco grados en Badajoz e incluso en Bilbao, donde se espera que se alcancen los 32 grados.

Con cielos prácticamente despejados en todo el país, se esperan nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y resto del Cantábrico. Por la tarde, podrían aparecer algunas nubes de evolución en zonas altas del tercio este y darse algún chubasco aislado.

Mientras tanto, en Canarias, la previsión avanza que habrá intervalos de nubes medias y altas y por la mañana nubes bajas en los nortes.

En cuanto al viento, la AEMET indica que se prevé que sea flojo y variable en el interior peninsular y de brisas en el Mediterráneo. El levante será moderado en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde las rachas podrán ser muy fuertes. En el Cantábrico, soplará del este, flojo; en el Ampurdán, tramontana moderada durante la primera mitad del día, y en Canarias, alisio moderado.

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