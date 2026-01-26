Choque de versiones sobre el aplazamiento del homenaje a las víctimas de Adamuz: el Gobierno dice que las familias no pueden ir y ellas que no les quieren ver

Entre líneas Otro motivo de Moncloa para posponerlo podría ser su temor a que las víctimas estallen y muestren su enfado durante el acto, como ocurrió en Valencia contra Mazón.

El Gobierno ha pospuesto el Homenaje de Estado a las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, citando dificultades de los familiares para asistir al evento en Huelva. Sin embargo, familiares y una superviviente han declarado que la verdadera razón es su descontento con los políticos, a quienes culpan de la tragedia. Javier Palacios, cuñado de una víctima, expresó que sus suegros no asistirían para no juntarse con el Gobierno. Este malestar podría haber influido en la decisión de aplazamiento, temiendo que se repitieran escenas de protesta como en el homenaje de la DANA en octubre pasado.

El Gobierno ha anunciado este lunes el aplazamiento del Homenaje de Estado a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, pero las razones que ha esgrimido para tomar la decisión son muy distintas a lo que dicen los familiares de las víctimas.

Desde Moncloa afirman que una amplia mayoría de los familiares les han comunicado que les era muy difícil acudir al acto en Huelva, que estaba previsto para este sábado 31 de enero, mientras que otras prefieren hacerlo más adelante.

Sin embargo, Más Vale Tarde ha hablado con seis víctimas, cinco familiares de fallecidos y una superviviente, y todas han explicado que la razón de no acudir al homenaje son los propios políticos, a los que culpan de la tragedia.

"Mis suegros ya dijeron que ellos no iban a ir, fuese donde fuese. ¿Motivo? Está claro, no se quieren juntar con la gente del Gobierno. Para nosotros Agustín no se ha muerto, lo han matado", ha declarado en Más Vale Tarde Javier Palacios, cuñado de Agustín Fadón, camarero del tren Alvia, que falleció en el choque con el Iryo.

El malestar presente entre las víctimas podría ser una razón añadida para haber pospuesto el homenaje. Antonio García Ferreras ha manifestado en Al Rojo Vivo que en el Gobierno temían que los asistentes pudieran expresar su rabia como lo hicieron con Carlos Mazón en el Homenaje de la DANA el pasado octubre.

En aquella ocasión, decenas de víctimas se concentraron a las puertas del recinto e increparon al ahora expresident valenciano. Los insultos incluso se trasladaron al propio acto, donde hubo tensión entre algunos familiares. Así, el Gobierno temía que los las víctimas de Adamuz también estallasen contra ellos.

