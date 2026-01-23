Imágenes del temporal | La borrasca Ingrid deja postales de película a su paso por Castilla y León, Galicia y Madrid

¿Por qué es importante? Hasta ocho capitales de provincia se han cubierto de mantos blancos que han hecho las delicias de pequeños y mayores, que, en algunos casos, han visto nevar por primera vez.

La borrasca Ingrid ha provocado un desplome de las cotas y un incremento del frío en España, con nevadas en varias capitales como León, Ávila, Salamanca y Lugo. En Galicia, las intensas nevadas han transformado el paisaje, especialmente en O Cebreiro (Lugo), donde las bajas temperaturas han cubierto la localidad de nieve. Los vecinos han tenido que retirar acumulaciones de hasta 15 centímetros en Lugo y Ourense, mientras que los niños han disfrutado jugando con la nieve. Para algunos, como Álvaro de Canarias, la experiencia ha sido novedosa, mientras que en Castilla y León, están más acostumbrados a este clima invernal.

El paso de la borrasca Ingrid por nuestro país ha hecho que se desplomen las cotas, se intensifique el frío y se vean los primeros copos en varias capitales de provincia como: León, Ávila, Salamanca, Burgos, Segovia, Valladolid, Palencia y Lugo, donde se han podido ver imágenes dignas de una postal del norte de Europa.

Galicia ha mutado en Finlandia debido a las intensas nevadas. En O Cebreiro (Lugo) las bajas temperaturas han permitido que la localidad se cubra de un manto blanco que ha convertido en todo un reto el caminar por sus calles. "Está muy bonito para los turistas, pero los que vivimos aquí...", ha señalado un lugareño. Asimismo, los vecinos se han tenido que emplear para quitar la nieve acumulada en Lugo y Ourense, donde han registrado los mayores acumulados con hasta 15 centímetros. No obstante, como suele ser habitual, los que más han disfrutado de los copos han sido los más pequeños. "Hay que ocuparlos con algo y pues entonces venimos a buscar la nieve", ha aseverado un padre orensano.

Imagen de la nevada en O Cebreiro (Lugo)

Por otra parte, este tiempo para algunos es algo habitual, pero para otros es completamente nuevo. "Ver nevar en directo que nunca lo había visto, pues impresiona mucho, la verdad", ha comentado Álvaro, de Canarias, que ha acudido a la Sierra de Guadarrama (Madrid). "El plan era llevar a un canario a la nieve", ha asegurado su acompañante, que ha conseguido su cometido a medias, ya que la intensidad de la nevada ha hecho que tengan que regresar antes de tiempo a casa.

Imagen de Burgos nevado

Donde sí que están más acostumbrados a este clima es en Castilla y León. En este sentido, León ha lucido paisajes invernales desde primera hora, mientras que por la tarde la nieve ha sorprendido a los vecinos de Palencia, Burgos, Salamanca, Ávila y Segovia, donde seguirá nevando en las próximas horas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.