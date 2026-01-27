La Unión Europea cierra un histórico acuerdo comercial con la India tras casi dos décadas de diálogo

¿Por qué es importante? El primer ministro indio, Narendra Modi, ha defendido que el acuerdo representa cerca del 25% del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.

El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció un acuerdo histórico entre India y la Unión Europea, alcanzado durante la cumbre India-UE en Nueva Delhi. Este acuerdo, descrito como la "madre de todos los acuerdos", representa cerca del 25% del PIB mundial y un tercio del comercio global. Modi destacó que fortalece el compromiso con la democracia y complementa los pactos comerciales de India con el Reino Unido y otros socios, impulsando el comercio global y las cadenas de suministro. Además, India planea aumentar su inversión en el sector energético y se posiciona como un centro global de hidrocarburos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que este pacto muestra que es posible avanzar en cooperación en un mundo fragmentado.

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha anunciado este martes que la India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo histórico tras concluir las negociaciones en el marco de la cumbre India-UE celebrada en la capital india.

"Ayer mismo se alcanzó un acuerdo histórico entre la India y la Unión Europea. En todo el mundo se le está describiendo como la 'madre de todos los acuerdos'", afirmó Modi durante una intervención pública en vídeo.

En su mensaje, Modi subrayó que el acuerdo representa cerca del 25% del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global, y afirmó que constituye un ejemplo de cooperación entre dos grandes economías que refuerza, más allá del ámbito comercial, el compromiso compartido con la democracia.

El primer ministro señaló además que el acuerdo con la Unión Europea complementará los pactos comerciales de la India con el Reino Unido y otros socios, y contribuirá a fortalecer el comercio global y las cadenas de suministro. "El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea complementará también los acuerdos comerciales de la India con el Reino Unido y otros socios, fortaleciendo tanto el comercio global como las cadenas de suministro", agregó el mandatario.

Modi destacó que la India trabaja para elevar la inversión en el sector del petróleo y el gas hasta los 100.000 millones de dólares para finales de esta década y ampliar el área de exploración hasta un billón de kilómetros cuadrados.

"Amigos, hoy la India está trabajando activamente en alianzas globales en todos los sectores (...) La India está emergiendo como un centro global de hidrocarburos", añadió el primer ministro indio, en un escenario de tensiones en los mercados energéticos tras la guerra en Ucrania y el papel de Rusia en el suministro de petróleo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya había definido el acuerdo como la "madre de todos los acuerdos", llegó a la India el fin de semana junto a la cúpula comunitaria y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y aseguró que la India y la Unión Europea están demostrando a un "mundo fragmentado" que es posible avanzar por una vía de cooperación diferente.

