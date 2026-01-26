Ahora

en plena violencia policial

Trump envía a Minnesota a Tom Homan: su zar en la frontera al que define como un "tipo duro, pero justo"

El contexto Homan, especializado en políticas migratorias y, sobre todo, en hacer cumplir las leyes de migración, ya trabajó con Trump en su primer mandato.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y Tom Homan, conocido como el 'zar' de la frontera.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado que envía a Minnesota a su zar de la frontera, al temido Tom Homan, para dirigir las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) allí. La forma en que lo define ya da pistas de la misión que espera de él: para Trump, Homan es un tipo "duro, pero justo". Y ante esto la pregunta es: después de dos asesinatos, miles de persecuciones y un terror sin límites, ¿de verdad hace falta más dureza en Minnesota?

Que Trump haya mandado a su zar de la frontera no es casualidad. "Si ofendo a alguien hoy, me importa una mierda", se le ha escuchado decir. Homan, especializado en políticas migratorias y, sobre todo, en hacer cumplir las leyes de migración, ya trabajó con Trump en su primer mandato. "Quiero llamar a este tipo porque nos está manteniendo muy seguros", dijo en enero el mandatario estadounidense.

Entonces primero el presidente lo nombró director en funciones del ICE para finalmente ser reasignado zar de la frontera. De hecho, mientras él supervisaba todo, las deportaciones empezaron a ser mas duras y, sobre todo, masivas. "La deportación masiva no es racista, solamente amenaza a los migrantes ilegales", declaró en el programa '60 minutes'.

Sin embargo, llegó a crear jaulas donde menores separados de sus padres en la frontera esperaban para ser deportados. "Cada día arrestamos una amenaza a la seguridad pública o nacional", dijo. De esta forma promovió la tolerancia cero, las redadas en escuelas, iglesias y lugares de trabajo, donde cada vez había más agentes.

"Vamos a poner a 10.000 agentes, vamos a inundar la zona", aseguró. Agentes que, según su criterio, lo único que hacían era hacer más seguro a EEUU.

