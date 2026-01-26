Movilidad complicada y riesgo de desbordamiento: Joseph azota el interior de Pontevedra con el primer aviso rojo por lluvias desde hace 20 años

¿Por qué es importante? Se han suspendido las clases en 16 municipios y los trenes regionales entre Ourense y Santiago de Compostela. Preocupa la crecida del río Gallo a su paso por Cuntis, donde se esperan acumulados de hasta 150 litros.

La borrasca Joseph está causando estragos en nuestro país. Concretamente, Galicia es la comunidad más afectada, las fuertes lluvias y las crecidas de ríos como el Gallo a su paso por Cuntis han llevado a la Xunta a activar el aviso rojo en el interior de la provincia de Pontevedra, algo que no ocurría desde hace 20 años.

Asimismo, el temporal está complicando mucho la movilidad en la comunidad y se han suspendido los trenes regionales entre Ourense y Santiago de Compostela. No están teniendo mejor suerte las carreteras, que también se están viendo afectadas. Ante este escenario, el Gobierno autonómico ha tenido que suspender las clases en 16 municipios. "Está terrible el clima", ha aseverado una vecina de Lalín.

Las lluvias son tan intensas que se espera que en las próximas horas se registren acumulados de más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos del interior de Pontevedra. Igualmente, los chubascos están provocando que muchos ríos lleguen a triplicar su caudal, como el Gallo a su paso por Cuntis, donde el agua está a punto de entrar en algunas casas y hay riesgo de desbordamientos y de inundaciones. "Estamos ayudando a la gente a sacar enseres de las partes bajas", ha indicado el alcalde, Manuel Campos.

No obstante, Joseph, además de lluvia, ha traído mucho viento. Tanto es así que en ciudades como Tarragona ha derribado varios árboles. Estas fuertes rachas se han traducido en un fuerte temporal marítimo en el País Vasco. Tanto es así que en el paseo marítimo de Zarautz (Guipúzcoa) los restaurantes han tenido que tapiar sus puertas para que el agua de las olas no entre dentro.

Con todo, la borrasca también ha dejado hasta un metro de nieve en la Sierra de Guadarrama, así como cerca de medio centenar de carreteras afectadas. Y este lunes la estación de Sierra Nevada ha suspendido su actividad por las lluvias y la formación de hielo en los remontes.

