Nieve, viento y nivel rojo por oleaje: la borrasca Ingrid da sus últimos coletazos en la Península

Los detalles La Aemet advierte de olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

La borrasca Ingrid continuará afectando a la Península y Baleares este domingo, aunque se alejará, dando paso a una masa cálida atlántica. Persistirán cielos cubiertos, nieve y vientos fuertes, con avisos rojos en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde las olas alcanzarán hasta 10 metros. La Aemet ha emitido aviso amarillo en varias regiones por viento y oleaje. La nieve será notable en el tercio oriental y Pirineos, mientras que las precipitaciones se intensificarán en el Cantábrico y el Estrecho. Las temperaturas subirán, con máximas de hasta 22°C en Canarias. El viento soplará moderado a fuerte en la Península.

La Península y Baleares seguirán este domingo bajo la presencia de la borrasca Ingrid aunque esta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico. Esta transición seguirá dejando un escenario de cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

De igual forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los 2 a los 5 metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

Todas la CC.AA. menos Extremadura, pero incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Baleares están en aviso por tormentas, Euskadi, Cantabria y Andalucía por lluvias, las sierras del sureste, ibérica y Pirineos por nevadas (naranja en Huesca) y cerca de la mitad del país por viento (naranja en Almería, con rachas de más de 100 km/h).

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

Por otro lado, se prevén cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas. De forma menos notable, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado.

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón. De igual forma, se prevén máximas cercanas a los 20°C en el sureste, con Murcia, Alicante y Valencia en torno a los 18-19 °C y Málaga rondando los 17°C.

En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17°C, y Cádiz en torno a los 16°C. En el tercio norte, las máximas no superarán los 10ºC en provincias como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, especialmente en el Cantábrico, el área del Estrecho y las costas del sureste y este peninsular. En Canarias predominará el alisio de intensidad moderada, con régimen estable y cielos poco nubosos o despejados.

La borrasca ha dejado numerosas incidencias en los últimos días, cebándose con Cataluña dejando varios vehículos atrapados en las carreteras. Según Meteocat, este invierno es uno de los más lluviosos desde hace años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.