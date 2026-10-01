Clases suspendidas, carreteras inundadas y trenes cancelados: las lluvias azotan Cataluña y la Comunitat Valenciana

Los detalles Más de 200.000 alumnos de Comunitat Valenciana se han quedado sin clases y en algunos puntos se han superado los 100 l/m².

Un temporal de intensas lluvias y tormentas ha afectado a Cataluña y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones, cancelaciones de trenes y cierre de carreteras. En Tarragona, la situación ha sido especialmente grave, con inundaciones que han obligado a suspender clases en varios municipios. La subdirectora de Protecció Civil, Inmaculada Solé, ha instado a extremar precauciones y evitar zonas inundables. En Castellón y Valencia, los avisos rojos han llevado al cierre de centros educativos y reprogramación de actividades. Los bomberos han gestionado cerca de 50 incidencias, mientras que más de 200.000 alumnos se han visto afectados por los cierres.

Un temporal de fuertes lluvias y tormentas ha llegado este jueves a Cataluña y la Comunitat Valenciana y, aunque de momento no se tienen que lamentar víctimas, sí que ha dejado carreteras inundadas y algunos avisos por caídas de ramas o daños. Además, se mantienen suspendidas las clases en más de dos decenas de municipios, ya que se mantienen las alertas hasta el viernes.

Lo peor de la tarde se ha producido en la provincia de Tarragona. Allí se han registrado inundaciones y se han cancelado trenes. En algunos municipios también se han suspendido las clases. En carreteras como La Bisbal del Penedés el agua apenas permitía circular a los coches.

En Vila-seca se han vivido momentos de angustia, también en las carreteras, debido a la falta de visibilidad por las fuertes lluvias. Mientras que en Coma-ruga salía agua a borbotones desde las alcantarillas.

Las lluvias torrenciales han dejado máximas acumuladas de más de 80 litros por metro cuadrado en la provincia y nueve comarcas han recibido el mensaje de ES-Alert por peligro extraordinario.

La subdirectora de Protecció Civil, Inmaculada Solé, ha pedido "extremar las precauciones en la movilidad y actividades al aire libre". "No se acerquen a zonas inundables y, en caso de emergencia, contacten con el 112", ha declarado en una rueda de prensa.

Medio centenar de incidencias

Se prevén acumulados de más 250 l/m² en apenas 12 horas que obligan a mantener el aviso rojo. Los bomberos han atendido cerca de 50 incidencias.

También ha habido preocupación no solo dónde va a llover, sino dónde puede llegar el agua acumulada. "Hay cierta incerteza de dónde van a caer las precipitaciones. Es importante mantenerse informados", ha advertido Solé.

Ejemplo de ello se ha dado en El Vendrell, donde el torrente va cargándose de agua hasta que llega al mar. También en una rotonda de Salou que ha quedado prácticamente inaccesible.

En cuatro localidades (Amposta, Deltebre, la Ràpita y Alcanar) se han suspendido las clases también para el viernes. Además, Renfe ha anunciado que los servicios de larga distancia entre Catalunya y la Comunitat Valenciana sufrirán cancelaciones.

Avisos rojos en Castellón y Valencia

En las provincias de Castellón y Valencia, los avisos rojos por fuertes lluvias también han obligado a cerrar centros educativos. Además, se han suspendido las actividades al aire libre y reprogramado intervenciones quirúrgicas para limitar al máximo los desplazamientos. A lo largo del jueves, se han enviado en la Comunitat Valenciana tres ES-Alert para avisar de esa alerta roja.

Los bomberos de Castellón han tenido que atravesar las balsas de agua que dejaba la tormenta en las calles para atender a los avisos y se ha tenido que activar la unidad de rescates acuáticos de la provincia.

"Los parques están con todo el material de rescate acuático y achique", ha explicado Antonio Rodrigo, subinspector jefe del Consorcio de Bomberos de Castellón.

Las tormentas ya han llegado a algunas zonas del interior de Castellón, aunque en ese territorio las lluvias son muy irregulares. En Xodos (Mas de Caixó) se han superado los 100 l/m², mientras que en Sant Joan de Penyagolosa, situado a solo cuatro kilómetros, apenas se han registrado 0,4 l/m².

La lluvia ha provocado el cierre de multitud de centros y más de 200.000 alumnos se han visto afectados. También se han suspendido varias líneas de corta, media y larga distancia en la región y muchas tiendas han optado por echar el cierre. En algunos barrancos también se ha visto pasar el agua con gran fuerza como en Chiva o en Gátova.

Una de las imágenes del día la ha dejado Catarroja, en Valencia, una de las zonas más afectadas por la tragedia de la DANA de 2024. Ahora los vecinos protegen sus vehículos aparcándolos en zonas elevadas destinadas específicamente para ello.

También ha llovido durante la tarde en otros puntos de España como en La Palma o Bilbao.

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