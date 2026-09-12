El calor del verano vuelve a España en pleno septiembre con temperaturas cercanas a los 40 grados en el sur de la Península

Los detalles Con la llegada del otoño cada vez más próxima, Sevilla, Badajoz o Córdoba van a registrar máximas de hasta 38 grados en unas jornadas en las que las temperaturas van a experimentar subidas.

El calor veraniego regresa a España en septiembre, con temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados en varias zonas de la Península. Durante el fin de semana y los días siguientes, el sur peninsular experimentará temperaturas superiores a los 34 grados, con picos de 38 en ciudades como Badajoz, Sevilla y Córdoba. La situación anticiclónica mantendrá el clima estable y cálido al inicio de la próxima semana, con máximas de 34 a 36 grados en el interior de Galicia, el Valle del Ebro y el nordeste. En Canarias, se esperan temperaturas de hasta 36 grados en varias islas. A partir del miércoles, podría haber un descenso térmico en el norte peninsular, aunque el calor persistirá en el sur.

El calor del verano está de vuelta a España. Lo está en pleno septiembre, cuando la mitad del mes se va acercando y con la llegada del otoño cada vez más próxima. A pesar de la época del año en la que se está, las temperaturas máximas van incluso a acercarse a los 40 grados en varias zonas de la Península, superando los 35 en multitud de lugares.

De hecho, durante este fin de semana y gran parte de los próximos días se van a superar los 34 e incluso los 36 grados en zonas del sur peninsular, mientras que en el resto del territorio se van a alcanzar valores térmicos similares.

Con las temperaturas en ascenso desde el viernes, todo va a seguir igual con subidas tanto en las máximas como en las mínimas en una evolución que será más marcada en la mitad norte peninsular y en Canarias.

Por zonas, se van a alcanzar los 32 e incluso los 34 grados en el nordeste de la Península, la zona centro y el sur de Canarias, y más de 34 en el oeste y sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-la Mancha y Andalucía occidental. De hecho, en Badajoz, Sevilla o Córdoba los valores llegarán hasta los 38 grados.

En cuanto a la próxima semana, la situación anticiclónica continuará, dejando un tiempo estable y temperaturas más altas tanto el lunes como el martes. Con todo, el pronóstico recoge que ya ese día podría llegar un frente extremo al norte peninsular, dejando lluvias débiles y temperaturas en descenso tanto en Galicia como en el Cantábrico.

En el resto del país continuará un calor más propio de pleno verano, con máximas de entre 34 a 36 grados en el interior de Galicia, el Valle del Ebro y en amplias zonas del nordeste. En Pamplona o Huesca, el martes se podrían alcanzar los 35 grados; en Zaragoza o Lleida, los 38.

Mientras tanto, también se alcanzarán temperaturas de 34 a 36ºC durante estos dos días en la zona centro y en la mitad sur y se llegará a los 36 a 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Por otro lado, la previsión recoge que el inicio de la semana también será caluroso en Canarias. De esta manera, se registrarán más de 36ºC en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria y en general valores de entre 32 a 34ºC en amplias áreas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

De cara al miércoles, es posible que las temperaturas bajen en la mitad norte peninsular sin registrarse cambios en el sur. El calor será predominante en la segunda mitad de la semana y, aunque podrían registrarse lluvias en el Cantábrico, apenas habrá precipitaciones durante esos días.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido