Vecinos afectados por la DANA de Valencia temen que se repita y denuncian que las infraestructuras "no están preparadas"

Los detalles Todos coinciden en que falta limpieza en los barrancos y mayor prevención. Además, critican que "las alcantarillas no están preparadas" ante posibles inundaciones.

La Comunidad Valenciana ha enfrentado un fin de semana complicado debido a las lluvias que provocaron el desbordamiento de barrancos e inundaciones en las calles. Las altas temperaturas contribuyen a la formación de tormentas, lo que preocupa a los vecinos, quienes critican la falta de preparación de las infraestructuras para enfrentar inundaciones. La acumulación de vegetación en los barrancos y la falta de limpieza son señaladas como problemas. En Ribarroja, se han mejorado los puentes dañados por la DANA de 2024, y desde la Confederación Hidrográfica del Júcar aseguran que ahora la región está mejor preparada. Sin embargo, persiste el temor entre los vecinos ante la posibilidad de una nueva DANA.

La Comunidad Valenciana ha pasado el fin de semana con barrancos desbordados y calles inundadas por las lluvias. Las altas temperaturas tanto en la superficie como en el mar son el ingrediente perfecto para la formación de tormentas, algo que preocupa a los vecinos, que denuncian que las infraestructuras no están preparadas ante posibles inundaciones.

"El barranco sigue igual y los pueblos también", afirma una vecina, mientras que otra critica que "las alcantarillas no están preparadas". Además, un hombre graba el estado actual del Barranco del Poyo: "Hay palos, un trozo de valla y de palmera", señala.

Todos coinciden en que falta limpieza en los barrancos y mayor prevención. "Hay unas hierbas y unos árboles grandísimos, que si viniera una DANA, se volvería a atascar todo otra vez", advierte un hombre.

Por su parte, en Ribarroja, zona cero de la DANA de 2024, ha mejorado los puentes que quedaron dañados. "Si hoy hubiera una DANA aquí, este puente, con los mismo litros de agua que cayeron, aguantaría mucho más", asegura Robert Raga, su alcalde.

Mientras, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar piden tranquilidad a la población. "Los barrancos y los ríos están más preparados que cuando pasó la DANA. Y lo que está mucho más preparado en la Comunidad Valenciana es el personal", subraya Manuel Torán, director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Pese a ello, los vecinos temen que se repita una DANA parecida a la de 2024 en la Comunidad Valenciana y las posibles consecuencias que puedan tener las inundaciones.

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