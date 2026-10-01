Los avisos por fuertes lluvias y tormentas obligan a suspender las clases en una decena de municipios valencianos

Los detalles Hay cinco comunidades autónomas en aviso naranja y alertas por riesgo severo de inundaciones y crecidas de ríos en las provincias de Valencia, Castellón, sur de Tarragona y norte de Alicante.

La Comunidad Valenciana se enfrenta a una situación meteorológica "potencialmente muy adversa" a partir de este jueves, con lluvias intensas y estáticas que podrían alcanzar 50 l/m² en una hora y 160 l/m² en doce horas, según Juan Carlos Valderrama, consejero de Emergencias. Las provincias de Valencia, Castellón, sur de Tarragona y norte de Alicante están en riesgo de inundaciones y crecidas súbitas. Se han activado avisos naranjas en cinco comunidades y se han suspendido clases en varios municipios de Valencia. El Ayuntamiento de València ha cerrado instalaciones y suspendido actividades al aire libre, instando a extremar precauciones. La alerta naranja por lluvias se mantendrá hasta el viernes al mediodía.

La Comunitat Valenciana afronta a partir de este jueves una situación meteorológica "potencialmente muy adversa" por la cantidad de lluvia que puede caer en poco tiempo, de forma estática y en puntos concretos, según ha alertado el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Está previsto que la situación se vaya complicando a partir del mediodía, y que persista durante la noche y la mañana del viernes.

"Estamos hablando de 50 l/m2 aproximadamente en una hora y 160 l/m2 por metro cuadrado en doce horas", ha informado Valderrama. A su vez, ha indicado que esos 160 litros por metro cuadrado "se pueden producir incluso en dos horas y, si las tormentas son estáticas".

Hay riesgo severo por inundaciones y crecidas súbitas de ríos especialmente en las provincias de Valencia, Castellón, sur de Tarragona y norte de Alicante donde la lluvia puede ser torrencial. Están actividos los avisos naranjas en cinco comunidades.

Clases suspendidas en Valencia

Además, una decena de municipios de la provincia de Valencia ha informado de la suspensión este jueves de la actividad lectiva ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos.

Según ha informado a 'EFE' la Conselleria de Educación, hasta el momento han acordado la suspensión de las clases las localidades de Xirivella, Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs y Alfara del Patriarca, muchos de ellos a partir de las 13:00 y 14:00 horas.

Se espera que se sumen más municipios según vayan celebrando las reuniones del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), añaden desde la Conselleria.

Piden extremar la precaución

El Ayuntamiento de València ha activado los protocolos ante la alerta naranja por lluvias y alerta amarilla por tormentas para este jueves y ha acordado el cierre de instalaciones y suspensión de actividades al aire libre, así como la actividad lectiva en algunos centros del sur del municipio.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha instado a la ciudadanía y a los ayuntamientos de toda la comunidad autónoma a extremar las precauciones ante estos previsibles episodios.

Para este jueves se ha activado la alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14:00 y las 23:59 horas en toda la provincia de Valencia y Castellón, así como en el litoral norte de Alicante, con precipitaciones acumuladas de 50 litros por metro cuadrado en una hora, que podrían alcanzar los 160 litros por metro cuadrado en doce horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También para el jueves se ha activado alerta amarilla por tormentas en las mismas zonas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El viernes se extienden los avisos naranjas por lluvias hasta las 12:00 horas en toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, según el pronóstico de Aemet.

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