Valencia se recompone tras otro ES-Alert tardío y los avisos por lluvia bajan de intensidad en el litoral este

Los detalles Los avisos de este viernes se centran en Granada, Almería, Albacete, la Región de Murcia y el litoral sur, sobre todo de Alicante, así como el final del Golfo de Valencia.

Valencia y otras regiones del este peninsular se recuperan de un fuerte temporal que provocó lluvias torrenciales y situaciones peligrosas. En Olivella, Barcelona, un hombre falleció arrastrado por el agua. En Valencia, las tormentas recordaron a la DANA de 2024, con inundaciones en garajes y calles. El ES-Alert se activó tarde, generando críticas por su demora. En Baleares, el temporal causó inundaciones en Felanitx y Palma, aunque los avisos han disminuido. En Cartagena, Murcia, se cancelaron clases tras fuertes lluvias. Para el viernes, el riesgo disminuye en Baleares, pero persisten avisos en el sureste y Cataluña.

Valencia se recompone la tarde de este jueves tras un nuevo ES-Alert tardío por unas tormentas y lluvias que han dejado estragos e incidencias en gran parte del este peninsular. La peor cara del fuerte temporal de las últimas horas ha ocurrido en Olivella, en Barcelona, donde un hombre ha muerto arrastrado por el agua.

En toda Cataluña la lluvia torrencial ha provocado situaciones muy peligrosas, dejando atrapados a muchos conductores. También han pasado mucho miedo en Valencia, donde el temporal ha recordado demasiado a la DANA de 2024.

La tarde de este jueves el temporal ha causado estragos en Felanitx, Mallorca, donde el agua ha caído con mucha intensidad, desbordando las alcantarillas y dejando calles completamente inundadas. También en el centro de Palma y en Ibiza, con fuertes rachas de viento. Baleares es una de las cinco comunidades que permanecen con avisos por tormentas, aunque a lo largo de la tarde han ido a menos.

Las fuertes lluvias han provocado esta crecida súbita de agua en la desembocadura del río Almazora, en Almería, donde en zonas del interior las tormentas han provocado riadas. Una imagen que también se ha producido en Albacete, donde han caído estas bolas de granizo.

En Cartagena, en la Región de Murcia, la mañana de este jueves ha sonado el ES-Alert: han caído más de 70 litros por metro cuadrado y se han cancelado las clases en 14 municipios.

Polémica, de nuevo, en Valencia por el envío del ES-Alert

En Valencia, el agua anegó garajes, calles y túneles. Algunos tuvieron que abandonar sus vehículos con el agua ya cubriéndoles las ruedas. Los municipios afectados por la DANA de 2024 pasaron mucho miedo.

El ES-Alert sonó en Valencia, pero lo hizo —de nuevo— tarde. La lluvia comenzó una hora antes de que los vecinos de Paiporta, por ejemplo, recibieran el aviso. "Empezó a llover a las 21:00 prácticamente y la alarma empezó a sonar como a las 22:00 o algo así", ha dicho una vecina.

A algunos, nos cuentan, ni les llegó. Para el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente" porque "el ES-Alert no se envía para avisar de que va a llover".

Algo con lo que la delegada del Gobierno no parece estar muy de acuerdo. "Venía del incendio de Tuéjar y cuando recibí el ES-Alert había pasado prácticamente una hora", ha dicho Pilar Bernabé.

Incluso el partido de Liga entre el Levante y el Athletic se suspendió antes de que se enviara el aviso, cuando las calles cercanas al estadio ya estaban anegadas.

En el caso de Barcelona, recibieron el ES-Alert en el propio Camp Nou, y sin suspender el encuentro liguero. La consellera de Interior catalana, Núria Parlon, asegura que el mensaje se envió según el protocolo: "Las personas tienen que tener la precaución de informarse y autoprotegerse por los canales más allá de enviar el ES-Alert". Y ha dicho que, de mandarse antes, probablemente no se habrían evitado más accidentes.

Pasa el peligro en Baleares para este viernes

La noche de este jueves ha pasado ya el peligro en Baleares. Sin embargo, el sureste sigue activo con avisos por tormentas en zonas del este peninsular y algo de lluvia podría caer aún en las islas.

Los avisos, aunque de menor intensidad, se centran en Granada, Almería, Albacete, la Región de Murcia y el litoral sur, sobre todo de Alicante, así como el final del Golfo de Valencia.

Las tormentas podrían continuar este viernes también en Cataluña. De cara al sábado podría acercarse aún lluvia por el norte y otra vaguada que podría reactivar las precipitaciones en lo que sería ya el último arreón del temporal ya más debilitado.

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