Catarroja se echa a la calle nueve meses después de la DANA: las 229 víctimas "no murieron, fueron asesinadas"

Se cumplen nueve meses del fatídico 29 de octubre de 2024, desde que la DANA arrasara Valencia y otros municipios de Albacete segando la vida de 229 personas. Pero los valencianos no olvidan y han vuelto a tomar las calles exigiendo la dimisión del president Carlos Mazón.

Lo han hecho por novena vez, con una manifestación multitudinaria y para pedir justicia. El lugar escogido: Catarroja, una de las zonas más dañadas por la DANA y la primera vez que las víctimas se reúnen en la 'zona cero'. Allí, los afectados y los familiares de los fallecidos han vuelto a pedir responsabilidades dejando una cosa muy clara, que las 229 personas que ya no están entre ellos "no murieron, fueron asesinados". Por ello, en esta ocasión las víctimas de la DANA no solo han pedido que Mazón deje su cargo de inmediato y deje de cobrar un sueldo público; sino que asuma sus responsabilidades judiciales. Por eso, se ha escuchado en más de una ocasión gritos que pedían su ingreso en el centro penitenciario de Picassent, en Valencia.

Y entre los manifestantes, la presidenta de la asociación de víctimas mortales de la DANA que ha llamado a Mazón "homicida". "No sé si dimitirá, pero espero que la justicia algún día lo ponga en su sitio. Tiene que estar donde cualquier homicida", ha dicho Rosa Álvarez.

La novena protesta contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre, de la que este martes se cumplen nueve meses, ha comenzado esta tarde en la localidad valenciana de Catarroja

"Hace 303 días del homicidio de nuestros familiares, estamos con más fuerzas aunque cada día nos cuesta más. Este homicida tiene que salir de las instituciones, no vamos a parar hasta que salga él y todas las personas que le den apoyo", ha dicho Álvarez mientras, de fondo, se escuchaban proclamas lanzadas con mucha rabia como "el president, a Picassent".

También indignación, porque nueve meses después, el president Mazón todavía no ha recibido a estas asociaciones de afectados por la DANA, por mucho que diga que sí, Por ello, Álvarez asegura que si le tuviera delante, "le diría que no entiendo cómo puede tener esa sonrisa permanente". Considera que "es un insulto para las familias". Sobre el encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con algunas víctimas, Rosa Álvarez es clara: "No valoro lo que hacen otras asociaciones, nosotros no nos reunimos con partidos políticos. Cuando lo hagamos será a petición de ellos".

Mazón guarda silencio

En esta manifestación en Catarroja también ha querido recordar y homenajear a los fallecidos. Por ellos, se ha pintado un mural en el municipio, se ha plantado un olivo y se ha colocado una placa que indica y recordará para siempre hasta dónde llegó a subir el agua.

Y mientras sucede todo esto, la pregunta vuelve a ser ¿dónde está el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón? En la mañana de este martes ha visitado Alpuente y ha vuelto a ser increpado. Un grupo de ciudadanos le han preguntado por su falta de vergüenza, asegurando que no debería poder salir por la calle sin ser abucheado por su responsabilidad en la gestión de la DANA.

Porque tras decir y desdecirse, Mazón ahora guarda silencio. Esquiva o no responde a los medios de comunicación. Esta tarde, mientras Catarroja gritaba por su dimisión, él recibía a representantes de las asociaciones agrarias. Tampoco ha hecho declaración alguna.