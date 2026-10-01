Las lluvias se extienden por la península este viernes y empeora la situación en el Mediterráneo con aviso rojo para Tarragona

Los detalles En la provincia de Tarragona, donde se mantiene el aviso rojo para toda la jornada del viernes, se esperan más de 250 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas. Entran en juego Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, el sur de Castilla y León y zonas de Aragón.

Este jueves, las fuertes lluvias en Cataluña y Comunidad Valenciana activaron avisos rojos, especialmente en Tarragona, donde las carreteras se inundaron. Los servicios de emergencias advierten sobre la necesidad de extremar la precaución también en Castellón y Valencia. Para el viernes, se espera un empeoramiento de la situación con lluvias extendiéndose por la península y agravándose en el Mediterráneo. En Tarragona, podría llover más de 250 litros por metro cuadrado en 12 horas. Castellón, Valencia, el sur de Alicante, la Región de Murcia, Almería, Jaén, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León y zonas de Aragón también están en alerta por inundaciones. Se recomienda precaución desde la mañana.

Este jueves ya estuvimos que estar muy pendientes de los cielos, de la lluvia. Porque durante toda la jornada se han repetido los avisos, rojos en la tarde, por fortísimas lluvias en Cataluña y Comunidad Valenciana. De hecho, en Tarragona, las carreteras se han anegado, dificultando la circulación. Los servicios de emergencias piden extremar la precaución allí y también en las provincias de Castellón y Valencia, por lluvias torrenciales. Aunque para este viernes se espera lo peor.

Porque el viernes, la situación adversa puede complicarse en más zonas de España. Es decir, que las lluvias se extienden por la península y empeora la situación en el Mediterráneo.

Entramos en el peor tramo, porque las tormentas se están organizando de una manera mucho más intensa, precisamente, en la provincia de Tarragona, donde se mantiene el aviso rojo para toda la jornada del viernes. Se espera que puedan caer más de 250 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas. En solo una hora, se acumularían 90 litros por metro cuadrado.

Además, tanto Castellón como Valencia van a ser uno de los objetivos de las tormentas. Hay alertas por inundaciones importantes.

Sin olvidarnos del sur de Alicante, de la Región de Murcia y de la zona limítrofe de Almería con Jaén. Entran en juego Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, el sur de Castilla y León y zonas de Aragón.

Así que la situación de tormentas no ha terminado. Mucha precaución para este viernes desde primera hora de la mañana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido