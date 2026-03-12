Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Aagesen avanza que el Gobierno estudia "incrementar" el bono social eléctrico ante la guerra en Irán

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha indicado que el plan que está debatiendo el Gobierno incluye medidas coyunturales centradas en los sectores que están "más expuestos".

Aagesen
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que las medidas que apruebe el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio van a estar centradas en los sectores que están "más expuestos" y, especialmente, en "los más vulnerables".

Para ello, ha avanzado que se podría "incrementar" el bono social eléctrico. De esta forma, ha indicado que se han puesto medidas encima de la mesa para intentar reducir la factura de los consumidores y también algunas estructurales ya que "tenemos una ventaja competitiva que ha ido creciendo desde el año 2019".

Más allá de estas cuestiones, Aagesen ha evitado ahondar en detalles del 'escudo social' en el que sí ha dejado claro que sigue trabajando el Gobierno "sin descanso" y sobre el que, a diferencia de Carlos Cuerpo o Yolanda Díaz, no ha asegurado que vaya a aprobarse ya la próxima semana en Consejo de Ministros.

La ministra ha explicado que en el esqueleto que tienen del plan para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán hay medidas coyunturales que empiezan por ese escudo social para proteger a los más vulnerables y "a sectores que ya están sufriendo el impacto" del conflicto como son el de transportes, el pesquero o el agrario. "Estamos trabajando con todos los agentes social y grupos parlamentarios para tener un plan que dé una respuesta integral", ha indicado.

Unas medidas que también recogen un plan antifraude para hacer un seguimiento y que las políticas que se lleven a cabo tengan un impacto real.

En cuanto a si van tarde a la hora de aplicarlas, Aagesen ha recordado que con la guerra de Ucrania "actuaron de forma diligente y buscando medidas que sean eficaces y tengan resultados". Por tanto, ahora quieren hacer lo mismo escuchando a todos los sectores y grupos parlamentarios.

"No olvidemos que estas medidas llegan al Parlamento. Queremos que salgan y así poder demostrar que todos queremos proteger a los ciudadanos", ha incidido.

Por otra parte, la vicepresidenta tercera ha destacado también que en el Gobierno son conscientes de la exposición que también sufren actividades como el transporte por la subida de los combustibles, o el campo y la pesca.

En cualquier caso, la ministra de Transición Ecológica ha subrayado que ni España ni Europa están en riesgo de sufrir desabastecimiento, sino que se trata de un problema de exposición a la volatilidad del precio en los mercados.

Esto contrasta con lo ocurrido en la guerra en Ucrania y que ahora sí le sucede a Asia. "Asia es la Europa en el contexto de Ucrania. Asia está sufriendo problemas reales de suministro. Europa está recibiendo, a consecuencia de esta guerra, la volatilidad y la exposición a los mercados de los combustibles fósiles", ha explicado.

En cuanto a la liberación de barriles de petróleo acordada a nivel internacional, Aagesen ha recordado que España aportará 12,5 días de los 92 días de reserva de los que dispone el país.

Preguntada por si se plantea activar la 'excepción ibérica', como en la guerra en Ucrania, para topar el precio del gas y con ello abaratar la electricidad, Aagesen ha indicado que, llegado el caso, se trata de un instrumento que tiene que ser autorizado por la Unión Europea.

"Quiero recordar que cuando se aplicaron las medidas, hablábamos de precios de mercado muy superiores a los que estamos viviendo ahora", ha destacado la titular de Transición Ecológica.

Asimismo, ha explicado que, mientras en 2019 el 75% de las horas del precio de la luz lo marcaba el gas, ahora apenas llega al 20%: "Es una medida estructural que hemos llevado a cabo y que ha conseguido desplazar esa dependencia", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"