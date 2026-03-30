¿Cuál ha sido el precio más alto del petróleo (barril de brent) en la historia?

Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la

Los expertos advierten de que la crisis energética derivada de la guerra en Irán podría superar las crisis de los setenta. El precio del barril de brent no deja de subir.

En la primera jornada de la quinta semana de la guerra en Irán, el precio del petróleo brent subía hasta los 115 dólares por barril. Antes del ataque, lanzado de manera conjunta por Estados Unidos e Israel, el precio oscilaba en torno a los 72 dólares. La barrera de los 100 dólares por barril se superó a principios de mayo, alcanzando sus niveles más altos desde mediados de 2022.

La reducción de suministros y el temor a interrupciones prolongadas del transporte marítimo se apoderó del mercado los días posteriores al inicio del conflicto, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca del 20% del petróleo mundial. Ahora, con la amenaza sobre la isla de Jarg, en Irán, que Estados Unidos quiere tomar, el miedo sobrevuela aún más fuerte de lo que lo hacía hasta ahora.

El bloqueo de esta pequeña isla supondría un durísimo golpe a la economía de Teherán, pero también tendría consecuencias catastróficas a nivel mundial. Según el COO de Enerjoin, Carlos Marín, un ataque a Jarg supondría un "repunte muy fuerte en el precio del brent", llegando a encarecerse entre un 40% y un 50%.

¿Pero hasta dónde ha conseguido subir el precio del brent? De alcanzar los 150 dólares por barril, el brent rompería todos los récords históricos. El máximo histórico que ha alcanzado el barril de crudo fue de 147,50 dólares por barril, en julio de 2008. ¿Y cuál fue la causa? Una situación compleja y multifactorial que, en parte, tiene ciertas similitudes con la actual: la tensión con Irán.

Teherán, en aquel momento, había conseguido probar misiles con capacidad para alcanzar Israel, lo que llevó a la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, a advertir de Washington defendería a sus aliados. Irán respondió con otro lanzamiento de misiles. En aquel conflicto, el temor era que se bloqueara el estrecho de Ormuz, por donde transitaba, según recogía entonces 'The Guardian', el 40% del tráfico mundial de petroleros.

"Las fuerzas especulativas pueden haber sido el principal motor" de la subida de precios del petróleo de 2008, según un análisis de Charles E. Schlumberger, especialista principal en transporte aéreo del Banco Mundial, aunque se sumaron también entonces el aumento de la demanda en los mercados emergentes, la disminución de los inventarios y la escasez de producción.

En 2008, además de las tensiones con Irán, se sumaron otros muchos factores: la violencia continua en Nigeria, por parte del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, trajo consigo numerosas interrupciones en las exportaciones. Entre sus ataques, algunos tuvieron lugar contra la infraestructura petrolera del que entonces era el octavo exportador mundial de crudo: Nigeria es el principal de petróleo de África. A esto se suma el conflicto en Irak: los enfrentamientos entre la insurgencia chií y el Ejército iraquí provocaron numerosos ataques contra instalaciones petroleras del país, que sigue siendo uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo.

Los precios del petróleo, como ocurre en cualquier otro mercado, se rigen por la oferta y la demanda. Todos estos factores, sumados a la cada vez mayor demanda de petróleo en potencias como China e India, generaron entonces mucha preocupación por el sector. "La gente temía que la demanda creciera más rápido que la oferta y el petróleo es una materia prima tan importante que, cuando la gente está preocupada, está dispuesta a pagar precios muy altos por ella", explicaban entonces desde la BBC.