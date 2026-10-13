UGT y CCOO piden subir al menos un 7% el salario mínimo y llevarlo por encima de los 1.300 euros en 2027

Imagen del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Los detalles Los sindicatos UGT y CCOO consideran que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería subir, como mínimo, un 7% para 2027, lo que situaría su cuantía en 18.290,58 euros, 1.196 euros brutos anuales más que los 17.094 euros actuales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 debería ser de, al menos, el 7 %, una propuesta compartida con CCOO.

En rueda de prensa conjunta para presentar la convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, Álvarez ha defendido este incremento que, como mínimo, llevaría el SMI a los 1.306 euros brutos en 14 pagas. Álvarez ha explicado que su propuesta tiene en cuenta el desfase de en torno al 2% entre la subida del 3,1% aplicada al SMI en febrero de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha pedido al comité de expertos que tengan listo para el final de este mes o el arranque de noviembre su propuesta de subida del salario mínimo con una propuesta garantice que no se pierda poder adquisitivo.

No obstante, Díaz no especificó si dará tiempo a aprobar esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí ha recalcado que para el 1 de enero las empresas ya deberían conoce cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.

El Gobierno aprobó para este año un aumento del 3,1 % del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales.

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