Este jueves, por cuarto día consecutivo, España sufrirá un nuevo récord del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Un precio que también se aplica en Portugal, pues nos regimos por el mismo mercado. Desde laSexta hemos cruzado la frontera para comprobar que en el país vecino este asunto ni es noticia ni ocupa las conversaciones. De hecho, nos encontramos con cierta indiferencia: "Aquí no se habla de la luz".

Insistimos. Al ser el mismo mercado, el coste es el mismo: 113,99 euros/MWh este miércoles. Pero allí es difícil encontrar un titular sobre el récord de la electricidad, e incluso hay quien piensa que ha bajado. "La luz no es barata, pero pienso que últimamente no ha subido", ha señalado otra ciudadana portuguesa. Les preocupa menos porque en Portugal el 80% tiene su factura en el mercado libre. Es decir, no dependen del precio diario en el mercado, sino que son las eléctricas las que fijan el precio del kilovatio al firmar el contrato.

En España, en cambio, el 40% (el doble que en Portugal) tiene una factura regulada que sí depende de los precios diarios del mercado, los que están marcado récord. Aun así, la regulada sigue siendo más barata que los del mercado libre. "Las tarifas del mercado regulado de PVPC son normalmente las más económicas de cada cliente en un espacio de tiempo elevado", ha explicado Roberto Margalejo, experto energético.

En Europa, la forma de fijar los precios es la misma, pero el importe final fluctúa en función de sus fuentes de energía. En Italia, su mercado está carísimo por su gran dependencia del gas; en Francia, al tirar de la nuclear, disfrutan de precios más baratos; y en Alemania, el carbón y las renovables reducen el precio, algo de lo que se benefician sus vecinos. "Alemania tiene el carbón muy barato, pero por otro lado, como tienen mucha renovable, se nota en los precios", ha detallado el también experto energético Francisco Valverde.

En cuanto a la factura final, según los últimos datos de Eurostat (de 2020), sin tener en cuenta la bajada del IVA España tenía la quinta factura más cara de Europa en un ranking liderado por Dinamarca, Alemania y Bélgica, y donde Italia, Portugal y Francia estaban por debajo de nuestro país. En cuanto al IVA, la media en Europa es del 15%, por lo que España ya lo tiene estos meses por debajo, incluso de países como Alemania o Francia.