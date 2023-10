El presidente de la patronal toledana Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha dejado unas polémicas palabras durante una comparecencia llevada a cabo este martes al referirse al Plan de Empleo puesto en marcha en Castilla-La Mancha.

Durante una de sus respuestas, que puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, defendía que era "mucho más util" que las ayudas destinadas a la contratación laboral fuesen al mundo empresarial, más que ser "un gasto público puro y duro".

"Hay que recordar que nos quejamos amargamente de que cuando se ofertan trabajos no se acude al trabajo. Es porque, y es por todos conocido, hay una especie de 'gente' que está subvencionada que decide no trabajar porque resulta que a veces el hecho de tener salarios, que son a los que podemos llegar y no les satisfacen a ellos, a veces hay gente que prefiere ser mantenida a estar trabajando. Yo lo lamento mucho", asegura Arribas.

Estas palabras han encontrado la respuesta del secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez, que recoge con "preocupación" e "indignación" el discurso "populista, embustero y tóxico" del presidente de la patronal provincial Fedeto.

"La patronal toledana vuelve a caer en el discurso de la extrema derecha, el discurso populista de las paguitas, el de los subvencionados, para pedir a continuación que las paguitas se las den a ellos. Es increíble la hipocresía", critica Pérez.

"Las empresas que tienen problemas para encontrar trabajadores son las de siempre: las que imponen jornadas ilegales de 12 horas, 'media jornada', que como reconoció el presidente de los hosteleros llevan haciendo 'toda la vida'", añade.