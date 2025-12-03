Los Ortega se aferran a los primeros puestos de la lista de los diez españoles más ricos

Los datos El empresario posee una fortuna de casi 110.000 millones de euros gracias a Inditex, que este miércoles se ha disparado en bolsa un 8% tras unos resultados récord en 2025.

Es el número uno. El más rico de España desde hace años, según la revista Forbes. Amancio Ortega es difícil de desbancar. El empresario posee una fortuna de casi 110.000 millones de euros gracias a Inditex, que este miércoles se ha disparado en bolsa un 8% tras unos resultados récord en 2025.

Así que no podía ser de otra manera, la segunda posición es para su su hija Sandra Ortega, que además es la mujer más rica del país. Su fortuna llega a los 10.000 millones de euros.

En el tercer puesto repite el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, que ha aumentado su patrimonio unos 900 millones de euros en el último año y acumula una fortuna de 8.000 millones de euros.

En el cuarto está Juan Roig, fundador de Mercadona. Está en constante crecimiento y su patrimonio asciende ya hasta los 7.900 millones de euros.

Le siguen Juan Carlos Escotet, al frente de Abanca, y Tomás Olivo, de Galerías Comerciales, que ha cogido carrerilla al ascender del puesto 12 al 6. Ambos poseen una fortuna de 6.200 millones de euros y 4.600 millones de euros, respectivamente.

Hortensia Herrero es la segunda mujer más pudiente de España, la número siete en la lista de los españoles más ricos. Es accionista de Mercadona y una de las coleccionistas de arte contemporáneo más importantes del país. Su fortuna es de 4.400 millones de euros.

Cierran la lista María del Pino, vinculada al patrimonio familiar de Ferrovial, con 4.200 millones de euros; Miguel Fluxá del grupo Iberostar, que pasa del puesto 16 al nueve de la lista con 3.300 millones de euros; y, el último, Florentino Pérez, conocido por presidir el Real Madrid y la compañía ACS, que acumula una fortuna de 3.100 millones de euros.

