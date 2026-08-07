Indignación por la subida del precio de la gasolina: "Es una ruina"

En muchas gasolineras el litro ha alcanzado los dos euros. Esto ha provocado un gran enfado entre los usuarios, que ven como irse de vacaciones va a suponer un mayor desembolso.

Mucha gente va a iniciar sus vacaciones con un disgusto. Como cuenta Marina Valdés, ha subido el precio de la gasolina "y mucho". La presentadora de Más Vale Tarde expone que no se veían estos precios desde marzo de este año.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber cómo está afectando esta subida a la gente. Un chico señala que él ha notado bastante la subida, ya que ha pasado de pagar sobre 1,5 euros y, ahora, el litro está llegando a 2 euros. "Es una ruina", se lamenta.

"Se aprovechan de la oferta y la demanda, y ahora la gente se marcha y hay que gastar", expone una señora. Un hombre, por su parte, cuenta que ha pagado en una gasolinera low cost "1,599 euros el litro". "Esto es una vergüenza", afirma, indignado.

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