La UE comienza a aplicar las reglas para que los coches tengan un 25% de plástico reciclado en 10 años

Los detalles La normativa introduce medidas específicas para aumentar la recuperación de materiales como el aluminio, el cobre y las tierras raras procedentes de vehículos desechados y facilitar posteriormente su reutilización y reciclaje dentro de la Unión.

La Unión Europea implementará nuevas reglas para el diseño, producción y tratamiento de vehículos al final de su vida útil, exigiendo a los fabricantes europeos usar al menos un 25% de plástico reciclado en coches nuevos desde 2036, con un objetivo intermedio del 15% en seis años. Además, se facilitará el desmontaje, reutilización y reciclaje de componentes. El reglamento también fijará metas para el acero y aluminio desde 2033, buscando reducir la dependencia de recursos importados. Las normas fomentan la reutilización de piezas, remanufactura y responsabilidad ampliada del productor, incentivando diseños que faciliten el reciclaje y recuperación de materiales críticos.

La Unión Europea comenzará a aplicar este jueves sus nuevas reglas sobre diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, que obligará a los fabricantes europeos a utilizar al menos un 25% de plástico reciclado en la composición de los coches nuevos que saquen al mercado a partir de 2036, con un primer objetivo intermedio de un 15% a los seis años, además de introducir requisitos para facilitar el desmontaje, la reutilización y el reciclaje de sus componentes.

El nuevo reglamento establece por primera vez metas obligatorias para incorporar este material en el sector y prevé que la Comisión fije también objetivos para el acero y el aluminio que deberán aplicarse a partir de 2033, con el objetivo de aumentar el uso de materias primas secundarias y reducir la dependencia europea de recursos vírgenes importados.

"El reglamento no trata sólo de residuos, sino de resiliencia y del futuro industrial de Europa", ha defendido el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha asegurado que las nuevas reglas contribuirán a reducir la dependencia de proveedores externos y a mantener recursos estratégicos dentro de la Unión.

Según señala el Ejecutivo comunitario, cada año, entre 10 y 12 millones de vehículos llegan al final de su vida útil en Europa y pasan a ser considerados residuos, una fuente de materiales como acero, aluminio, cobre o plástico que Bruselas pretende recuperar en mayor medida para su reutilización en la economía europea.

Para ello, los fabricantes deberán proporcionar instrucciones "claras y detalladas" sobre la retirada y sustitución de piezas tanto durante la vida útil de los vehículos como cuando sean desmantelados, de manera que los componentes puedan recuperarse y reutilizarse o reciclarse con mayor facilidad.

Habrá más piezas reutilizadas

Las nuevas normas incorporan también medidas para fomentar la reutilización, la remanufactura y el reacondicionamiento de componentes con el objetivo de aumentar la disponibilidad de piezas de segunda mano y facilitar su aprovechamiento antes de que los materiales sean enviados a reciclaje.

Al mismo tiempo, se refuerza la denominada responsabilidad ampliada del productor, que obligará a los fabricantes a contribuir a financiar la recogida y tratamiento de los vehículos cuando alcancen el final de su vida útil, con la intención de incentivar desde su diseño una mayor facilidad para desmontarlos y recuperar sus componentes.

"Esto va más allá del reciclaje: se trata de garantizar el acceso a materiales críticos y hacer que nuestro sector automovilístico sea verdaderamente circular", ha señalado la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

En este sentido, la normativa introduce medidas específicas para aumentar la recuperación de materiales como el aluminio, el cobre y las tierras raras procedentes de vehículos desechados y facilitar posteriormente su reutilización y reciclaje dentro de la Unión.

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