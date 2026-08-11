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Los pueblos ya no pueden más: reciben tantos turistas en verano que algunos multiplican por diez su población

La otra cara Se multiplica la población, pero también trae algo positivo: crecimiento económico. Hay también a quienes les compensa esta masificación que cada vez se ve en más lugares.

Los pueblos ya no pueden más: reciben tantos turistas en verano que algunos multiplican por diez su población
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Algunos pueblos ya no pueden más. Reciben en verano a un número de turistas tan elevado que, en algunos casos, multiplican por diez su población. La limpieza, la seguridad o los servicios sanitarios no están preparados y algunos alcaldes reclaman ayudas.

Ya lo dicen los propios locales: "gente por todas partes" y "colas a mansalva". Chipiona multiplica su población por diez en la temporada de verano: de 20.000 habitantes pasa a tener 200.000 en los meses de verano.

"Quieres ir a comer y no hay sitio en ningún lado, quiere un helado y unas colas enormes para los helados", ha contado una mujer en el municipio gaditano. El alcalde de este pueblo andaluz ha solicitado la declaración de municipio de máxima afluencia turística. "Estamos demandando más medios económicos", ha afirmado Luis Mario Aparcero.

Pide más medios para hacer frente a los gastos de los servicios públicos. "No tengo personal suficiente para atender a toda esta población", ha asegurado el regidor.

Un enorme ascenso de población que se sufre también en otros pueblos. "Siempre hay más colas, vas al supermercado y hay mas colas, vas a la farmacia y hay cola", ha confirmado una mujer desde Noja, en Cantabria.

En esta localidad la población se multiplica por 37 superando, así, los 100.000 habitantes. Cuando más lo notan es en "la última quincena de julio y la primera de agosto", que "se pone a tope", según ha asegurado otra mujer.

En Alcublas, Valencia, es el propio Ayuntamiento el que ha tomado medidas. "Contratamos un servicio de seguridad durante el mes de julio y agoto, y también reforzamos el servicio de limpieza y mantenimiento", ha contado Inma Alcañiz, teniente de alcalde.

Se multiplica la población, pero también trae algo positivo: crecimiento económico. "Es importante que haya gente y que gasten", ha apuntado una mujer en Chipiona. Un hombre, por su parte, ha remarcado que "todo es una inflación de dinero que entra en el pueblo".

"Quieras o no, le da mucha vida al pueblo", ha destacado otro hombre. Y es que hay a quienes les compensa esta masificación que cada vez se ve en más lugares.

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