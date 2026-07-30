El PIB crece un 0,7% entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre

Los detalles La inflación se contiene hasta el 3,5% en julio, mientras que la subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos) se sitúa en el 3%, una décima más que en junio.

El Producto Interno Bruto (PIB) de España creció un 0,7% en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la demanda interna, la inversión y el sector industrial. En términos interanuales, la economía creció un 2,7%, y el crecimiento acumulado para el año es del 2,2%, acercándose a la previsión del Gobierno del 2,6%. España sigue liderando el crecimiento en la zona euro, a pesar del impacto de la guerra en Irán. El consumo de los hogares y la inversión, especialmente en propiedad intelectual y construcción, son clave. La inflación se sitúa en el 3,5% en julio, afectada por combustibles y electricidad, mientras que el Plan de Respuesta gubernamental ha mitigado en un 60% el impacto inflacionario del conflicto iraní.

La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el desglose de cifras de Estadística, el PIB encadena 24 trimestres con tasas intertrimestrales positivas. En este segundo trimestre de 2026, la demanda nacional contribuyó con 0,6 puntos al crecimiento intertrimestral del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la demanda externa tuvo una aportación positiva de 0,1 puntos.

Además, el PIB lleva 21 trimestres seguidos con aumentos en términos interanuales. En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,3 puntos al crecimiento interanual de la economía española en el segundo trimestre, si bien la demanda externa tuvo una aportación negativa de 0,6 puntos.

España sostiene el pulso de crecimiento y sigue liderando a las grandes economías de la zona del euro, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por el impacto de la guerra en Irán.

Con estos datos de la Contabilidad Nacional conocidos hasta el cierre del primer semestre de 2026, el 'carry over' o crecimiento acumulado para el conjunto del año es ya del 2,2%, lo que favorece el cumplimiento de la previsión del 2,6% del cuadro económico del Gobierno para todo el ejercicio, según ha reafirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El consumo de los hogares se consolida como uno de los motores de la economía, con un avance trimestral del 0,7% (3,2% interanual), sostenido por la solidez del mercado laboral.

La inversión también mantiene su dinamismo. La formación bruta de capital fijo creció un 0,4% (5,1% interanual), con especial fuerza en los productos de la propiedad intelectual (7,7% interanual) y en la construcción (5,2% interanual).

El IPC se contiene en julio hasta el 3,5% por el alza de precios de combustibles y electricidad

En cuanto al IPC, el INE avanza que la inflación se contiene hasta el 3,5% en julio, en el cálculo interanual, tres décimas más que en junio, impulsada por los combustibles y la electricidad. La inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos) se sitúa en el 3%, una décima más que en junio.

Según detallan, el Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán en la economía sigue desplegado y está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

En concreto, las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán.

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