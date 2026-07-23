El barril de Brent rebasa los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses tras recrudecerse la guerra en Irán

El dato Con los precios del petróleo alcanzado máximos desde mayo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha informado este jueves que mantiene sin cambios los tipos de interés.

El precio del petróleo Brent ha superado los 100 dólares por barril, marcando un incremento del 6,3%, mientras que el West Texas Intermediate ha alcanzado los 91,5 dólares, reflejando un aumento del 5,3%. Este encarecimiento coincide con la escalada de tensiones en Oriente Próximo, donde Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques, a pesar de un reciente memorando de entendimiento. Los hutíes de Yemen han atacado buques saudíes en el mar Rojo, exacerbando la situación. El presidente Trump ha advertido de represalias contra Irán y los hutíes. Paralelamente, el BCE ha mantenido los tipos de interés, alertando sobre la incertidumbre económica.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, supera la barrera de los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses y alcanza un incremento en un solo día del 6,3%, mientras continúan los ataques cruzados en Oriente Próximo. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía hasta un 5,3% con el crudo cotizando en 91,5 dólares.

Estados Unidos e Irán han continuado lanzando ataques ante la nueva escalada de tensiones pese al memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán hace poco más de un mes. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado ataques contra buques petroleros saudíes en el mar Rojo.

El Ejército de Estados Unidos ha iniciado, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de ataques concluidos cinco horas después y ordenados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

Varios puntos del país asiático han sufrido esta nueva oleada de ataques como las ciudades de Andimeshk y Ahvaz, en la provincia de Juzestán, y Bushehr, frente al golfo Pérsico. Por el momento, los mayores daños se han registrado en la localidad de Shalamcheh, limítrofe con Irak, donde las autoridades iraníes han informado de al menos dos muertos y once heridos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra defensas, aeronaves y equipamiento militar de Estados Unidos en las bases militares de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait. Igualmente, las autoridades iraníes han indicado que han destruido un radar estadounidense del sistema de defensa antiaérea THAAD desplegado en suelo jordano, una medida adoptada "en represalia" por los bombardeos perpetrados recientemente contra Irán.

De su lado, los hutíes de Yemen han reivindicado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de de Riad.

Donald Trump ha responsabilizado a Irán de estos ataques y ha amenazado con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb.

"Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente", ha avisado Trump.

Con los precios del petróleo alcanzado máximos desde mayo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha informado este jueves que mantiene sin cambios los tipos de interés, aunque ha avisado de que la incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética.

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