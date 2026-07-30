Consumo exige a cinco plataformas la retirada de 141 anuncios de alojamientos turísticos en territorio palestino ocupado por Israel

Los detalles El ministeri remite un primer requerimiento a estas multinacionales para comunicarles la existencia de contenido considerado ilícito en sus plataformas y les insta a retirarlos o bloquearlos de forma inmediata.

España sigue firme en la condena al genocidio israelí en Palestina. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, considerando su publicidad ilícita según la legislación española. Los anuncios fueron identificados tras una investigación del ministerio, dirigida por Pablo Bustinduy. Consumo ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para eliminar el contenido ilegal, advirtiendo de posibles acciones si no cumplen. Esta medida se basa en el real decreto-ley contra el genocidio en Gaza, aprobado en septiembre, que considera ilícita la publicidad de bienes y servicios en asentamientos israelíes. Esta no es la primera intervención de Consumo, ya que en febrero obligó a retirar anuncios similares. El objetivo es aliviar el sufrimiento de la población palestina afectada por el conflicto.

España continúa con su camino en la condena del genocidio israelí en Palestina. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos situados en asentamientos israelíes ubicados en territorio palestino ocupado, al considerar que su publicidad es ilícita de acuerdo con la legislación española.

Los anuncios, según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, han sido detectados en una investigación realizada por el ministerio, en la que se han localizado esas 141 ofertas publicadas por cinco plataformas de intermediación que operan en España.

De momento, Consumo ha remitido un primer requerimiento a estas multinacionales para comunicarles la existencia de contenido considerado ilícito en sus plataformas y les ha instado a proceder a su retirada o bloqueo de forma inmediata. En caso de que no lo hagan, advierte de que podrían enfrentarse a nuevas actuaciones por parte del ministerio.

Esta actuación se fundamenta en el artículo 4 del real decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, aprobado por el Gobierno el pasado septiembre.

La norma establece que la publicidad de bienes procedentes de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como la de servicios prestados en dichos asentamientos, tiene la consideración de publicidad ilícita.

Aliviar el sufrimiento de los palestinos

Los alojamientos detectados se encuentran en asentamientos correspondientes a más de 200 códigos postales incluidos en la relación publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Esta no es la primera intervención de Consumo en relación con este asunto porque el pasado mes de febrero ya obligó a seis plataformas diferentes a retirar más de un centenar de anuncios de alojamientos turísticos ubicados en territorios palestinos ocupados.

El departamento enmarca esta nueva actuación en las medidas aprobadas por el Gobierno para contribuir, según señala, a aliviar el sufrimiento de la población palestina afectada por el conflicto en Gaza.

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