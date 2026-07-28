Hacienda aplaza a septiembre la reunión sobre financiación autonómica a petición de las comunidades del PP

Los detalles Los consejeros 'populares' enviaron una carta el ministro de Hacienda para pedirle que se retrasase la reunión alegando que una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada".

El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, inicialmente previsto para este miércoles, tras la petición de las comunidades autónomas del PP. El ministro Arcadi España comunicará formalmente el cambio, que busca reflejar la buena voluntad del Gobierno y espera que las comunidades del PP prioricen los intereses ciudadanos. El aplazamiento se produce después de que Canarias anunciara su apoyo al nuevo modelo de financiación. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mantiene su rechazo al modelo pactado con ERC. La reforma propuesta permitiría a las comunidades disponer de 20.975 millones adicionales.

El Ministerio de Hacienda ha recogido la petición de las comunidades autónomas del PP y ha decidido posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado inicialmente para este miércoles para abordar la reforma de la financiación autonómica.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado a EFE que el departamento dirigido por Arcadi España comunicará formalmente la tarde de este martes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se traslada al primer viernes de septiembre.

El ministro de Hacienda, han indicado las fuentes, sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de la dirección nacional del partido.

En todo caso, Hacienda considera sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes.

Los consejeros de Hacienda y de Economía de las 11 comunidades gobernadas por el PP, además de los de Ceuta y Melilla, habían enviado una carta al ministro de Hacienda para pedirle que se retrasase al menos hasta septiembre la reunión, porque una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen".

Advertían asimismo de la "falta de oportunidad" de celebrar la reunión en medio de una ola de incendios que ha motivado la declaración de emergencia. En la carta apuntaban que la propuesta que el Gobierno quiere someter a las comunidades, "fruto de un pacto bilateral con ERC", es prácticamente la misma que presentó en enero y que fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo -—as comunidades del régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla—.

Page mantiene también su rechazo mientras Canarias se suma

En el rechazo a la propuesta del Gobierno se mantiene también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que fue tajante al afirmar que su Ejecutivo "no va a ceder bajo ningún concepto ante un modelo pactado con ERC, esto es, que viene "de los mismos que quieren privilegios, aquellos que quieren quedarse mucho más y tener siempre mucho más que los demás".

García-Page también criticó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se fuera a celebrar "en plena agosticidad" cuando "todo el mundo está haciendo las maletas": "Hay que tener descaro".

Esa reunión se iba a celebrar justo después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria —que gobierna con el PP— anunciara este lunes su respaldo al nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades y 1.300 millones más al año para sus servicios esenciales.

Eso sí, el voto afirmativo del Gobierno de Canarias lo iba a escenificar en la reunión aplazada la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, también de Coalición Canaria, ya que la titular de Hacienda, Matilde Asián, del PP, había solicitado oportunamente tres días libres, como confirmaron a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico.

Como han recordado también este martes las fuentes de Hacienda, la reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

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