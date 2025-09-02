El paro sigue el guion del final del verano y sube en 21.905 personas en agosto

Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid

La otra cara Aunque el número de desempleados sube hasta los 2.426.511, coincidiendo con el final de la temporada estival, este es su nivel más bajo para un mes de agosto desde 2007.

El paro, como es habitual, subió en agosto, aunque se sitúa en su nivel más bajo para ese mes desde el año 2007. En concreto, el número de personas desempleadas al finalizar agosto aumentó en 21.905 (un 0,91% más) con respecto a julio, hasta situarse en los 2.426.511 desempleados en total.

En términos interanuales, no obstante, el paro baja en 145.610 personas (un 5,66%) y también se ha registrado una bajada en términos desestacionalizados de 6.075 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a la ocupación, también baja, aunque el empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados. La afiliación media se sitúa en 21.666.203. En comparación con julio, son 199.300 afiliados menos (un 0,91%), un comportamiento similar al de otros meses de agosto. En el último año, no obstante, hay 476.801 afiliados más.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral suma 476.299 afiliados más que hace un año, hasta alcanzar los 21.672.249 afiliados. Son 29.836 ocupados más que en julio, una cifra levemente mayor a la del año pasado, y 308.842 más en lo que va de 2025. La serie diaria también se ha mantenido todo el mes por encima de los 21,6 millones de cotizantes.