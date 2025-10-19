Euforia, risas y aplausos: la reacción del director del Sabadell tras fracasar la OPA hostil del BBVA

Los detalles César González Bueno, presidente del Banco Sabadell, ha dejado una imagen de euforia encima de una mesa celebrando el fracaso de la OPA hostil en una secuencia que recuerda a una escena de 'El lobo de Wall Street'.

El Banco Sabadell ha celebrado efusivamente el fracaso de la OPA hostil lanzada por el BBVA, que no logró adquirir el 26% del capital del banco catalán. Esta situación ha permitido al Sabadell mantener su independencia, su marca y su estrategia propia. La imagen de su CEO, César González Bueno, celebrando sobre la mesa, evocó la famosa escena de Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street'. Mientras el Sabadell festeja su continuidad, el BBVA lamenta la oportunidad perdida. Sin embargo, el mercado ha reaccionado favorablemente para el BBVA con una subida del 5,98%, mientras que las acciones del Sabadell cayeron un 6,78%. Pese a ello, el Sabadell confía en recuperarse pronto.

Encima de la mesa y coreando a su CEO, César González Bueno, porque la ocasión lo merece. Así han celebrado esta semana en el Banco Sabadell el fracaso de la OPA hostil que le lanzó el BBVA.

Porque, después de que la entidad vasca no consiguiera ni el 26% del capital de su competidor, esto ha significado la supervivencia como banco independiente del Banco Sabadell.

Mantiene su independencia, su marca y su estrategia propia. Y la imagen de González Bueno celebrando ha recordado a la mítica escena de Leonardo di Caprio en 'El lobo de Wall Street' con toda la sede eufórica por la noticia.

Desde la entidad catalana celebran, pero desde el BBVA se lamentan. "Es una oportunidad perdida para todos", afirmaba su presidente, Carlos Torres.

Eso sí, en este pulso no hay ganadores ni perdedores absolutos y la prueba de ello es la bolsa. La operación fallida ha terminado recompensando al BBVA con una subida del 5,98%.

En cambio, desde el supuesto bando ganador, sus acciones han caído casi un 7% (6,78%). No obstante, en medio de la euforia, desde el Sabadell esperan recuperarse muy pronto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.