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Ni un respiro

La guerra en Irán dispara de nuevo el precio del combustible: sube un 20% en dos meses y encarece la vuelta del verano

Los detalles El nivel de inflación de este agosto es similar al de febrero 2023, cuando se produjo un importante aumento de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.

El precio de los carburantes sube casi un 20%
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A menos de una semana para que termine el mes de agosto y se recupere la vuelta a la normalidad, todo apunta a que a la resaca vacacional se le va a sumar otro disgusto: el del coste de la vida. El INE ha adelantado su balance para el mes de agosto y advierte que la inflación está disparada.

Concretamente, se sitúa en un 4,3%, siete décimas más que en julio. Detrás de esta subida hay un culpable reincidente: el combustible. Desde julio hasta ahora, la gasolina ha subido un 20%, lo que se traduce en unos 20 céntimos por litro.

Los de este mes de agosto son unos niveles de inflación similares a los sufridos en febrero 2023, cuando se produjo un importante aumento de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.

En aquel momento, el precio por llenar un depósito medio de unos 50 litros era de unos 75 euros. Hasta hace dos meses, la variación con lo que cuesta actualmente no era tan pronunciada.

Sin embargo, según el último dato de este mes de agosto, la subida es más significativa: cuesta entre 15 y 16 euros más nos llenar el depósito si es de diésel, y unos 10 más en el caso de la gasolina.

Si el combustible sigue así, las previsiones no son para nada optimistas, habrá que estar muy pendientes de cómo avance la guerra de EEUU contra Irán, de la que todos pagamos las consecuencias.

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