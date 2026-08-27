Grandes empresas condenadas por engañar, manipular o perjudicar: de las tabacaleras a las hipotecas subprime o los opioides

Los detalles Existe una lista de grandes empresas condenadas al pago de miles de millones por haber causado daños a sus consumidores y a la que ahora se ha unido Meta. Una serie de casos judiciales históricos que arrancaron a finales del siglo XX con las grandes tabaqueras y la adcitiva nicotina.

Meta ha admitido por primera vez que sus redes sociales son adictivas, especialmente para los menores, y deberá pagar una multa de casi 17 mil millones de dólares. Este reconocimiento es comparable al de las tabaqueras en 1998, que pagaron más de 200 mil millones de dólares tras ocultar información sobre la adicción a la nicotina. Las empresas farmacéuticas también enfrentaron consecuencias por su papel en la crisis de los opioides, desembolsando unos 33 mil millones de dólares. Asimismo, los bancos implicados en las hipotecas subprime pagaron más de 29 mil millones de dólares por ocultar la baja calidad de sus préstamos.

Por primera vez en la historia, Meta ha reconocido que sus redes sociales son adictivas, que son una droga para los menores. Tras ello, tendrá que pagar una megamulta de casi 17 mil millones de dólares. Pero Meta no es la única firma que ha tenido que pagar; existe una lista de grandes empresas condenadas por engañar, manipular o perjudicar a los consumidores. Van desde las tabaqueras hasta los bancos con las hipotecas subprime.

Que las redes sociales admitan que están diseñadas para hacernos adictos es un hito similar al que se vivió a finales del siglo XX con las grandes tabaqueras. Porque en el año 1998, tuvieron que pagar más de 200.000 millones de dólares.

Se había descubierto que había documentos internos que habían sido ocultados y en los que se demostraba que habían ocultado información sobre el carácter adictivo de la nicotina. "El dinero y los beneficios estaban por encima de la salud pública", recuerda uno de los demandantes a las tabaqueras.

Se llegó a un acuerdo histórico después de años de litigios. Solo cuatro años antes, en 1994, las compañías defendían en el Congreso de los Estados Unidos que la nicotina no era adictiva

El segundo gran precedente está protagonizado por las empresas farmacéuticas. Se les acusó de contribuir a la crisis de los opioides, con una distribución masiva de estos fármacos y por haber minimizado sus riesgos adictivos. "Nunca se me informó de lo adictivos y poderosos que eran los opioides", declaró una víctima de estos medicamentos.

En este caso, las farmacéuticas acabaron pagando unos 33.000 millones de dólares en acuerdos y pagos.

Después llegaron las hipotecas subprime, alrededor del año 2014. Los grandes bancos afrontaron acuerdos por más de 29.000 millones de dólares tras las acusaciones de ocultar la baja calidad de los préstamos hipotecarios que comercializaban.

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