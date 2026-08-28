Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EEUU al cumplirse seis meses de la guerra en Irán

El presidente Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El contexto Este viernes se cumplen seis meses desde que EEUU e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un conflicto sin visos de un final.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, coincidiendo con los seis meses desde el inicio de la guerra contra Irán junto a Israel. Trump incluyó el estratégico paso marítimo en su lista de territorios, pese a las advertencias previas. El Comando Central de Estados Unidos declaró el estrecho abierto tras desminarlo, aunque Irán lo niega. Teherán se niega a reabrir la vía marítima hasta que se cumplan compromisos previos. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, afirma que el bloqueo naval sigue vigente y que no hay negociaciones en curso, mientras se busca aumentar la presión económica sobre Irán. Trump no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz.

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, un día antes de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró hoy abierto el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas estadounidenses desminaran el canal, al igual que lo hizo el martes Trump aunque posteriormente Irán lo negó.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que sigue vigente el bloqueo naval y que EEUU controla, en esencia, el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias al presidente Trump y a las fuerzas armadas estadounidenses".

Leavitt también confirmó que no se están llevando a cabo negociaciones y que Washington busca ahora elevar la presión económica sobre Irán con la operación 'Paria económico' anunciada este lunes, sin fecha de aplicación, para sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

El presidente estadounidense dijo que no tiene prisa en retomar las estancadas conversaciones de paz cuando se cumplen seis meses desde que EEUU e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero que ha derivado en un impopular conflicto sin visos de un final.

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