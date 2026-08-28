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Sorpaso de China a Alemania

China se convierte en el mayor proveedor de España con sus coches eléctricos y tecnología avanzada

Los detalles El atractivo no está solo en lo económico, porque China ha apostado por la innovación. "Tiene algo que es muy difícil de ignorar: tiene buena tecnología a buen precio", aseguran los expertos.

China se convierte en el mayor proveedor de España con sus coches eléctricos y tecnología avanzada
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China es ya nuestro primer proveedor mundial. Son quienes más bienes nos suministran. Hasta ahora era Alemania, pero el país asiático ha dado el sorpasso gracias a sus vehículos eléctricos. Porque ya no solo compiten en el mundo de los textiles o del calzado con sus fabricaciones a bajo costo.

En la llamada 'Ciudad del automóvil' de Leganés, en Madrid, se puede encontrar más de un concesionario que vende coches de marcas chinas. Allí, nos encontramos con una clienta de coches alemanes que está pensando en cambiar. "Tengo ahora mismo un coche alemán. Me gusta, pero todos los extras que trae el coche y las garantías que te dan los chinos, me convencen más que un alemán".

Paula es el ejemplo de lo que le ha pasado a nuestro país, que también ha cambiado a China por Alemania. Porque, por primera vez, importamos más del gigante asiático. "Tenemos lista de espera para comprar", reconocen en un concesionario.

Pero el sorpaso se ha producido también por la importación de bienes de equipo y manufactura. "Ya no solo son textiles y bienes de baja tecnología a importar desde China. Estamos hablando ya de sectores de tecnología muy avanzada", explica un experto en el sector.

Porque el atractivo ya no está solo en lo económico. El adelantamiento lo encontramos en su apuesta por la innovación y en el propio mercado chino. "Tiene algo que es muy difícil de ignorar: tiene buena tecnología a buen precio".

"Ha apostado por los sectores del futuro". Lo que ha hecho que cada vez España sea más made in China.

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