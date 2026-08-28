China se convierte en el mayor proveedor de España con sus coches eléctricos y tecnología avanzada

Los detalles El atractivo no está solo en lo económico, porque China ha apostado por la innovación. "Tiene algo que es muy difícil de ignorar: tiene buena tecnología a buen precio", aseguran los expertos.

China se ha convertido en el principal proveedor de España, superando a Alemania, gracias a su oferta de vehículos eléctricos y bienes de equipo de alta tecnología. En lugares como la 'Ciudad del automóvil' de Leganés, los concesionarios de coches chinos están ganando popularidad entre los consumidores, quienes valoran los extras y garantías ofrecidos por las marcas chinas. Este cambio refleja una tendencia nacional, donde la importación desde China ha crecido significativamente, no solo en textiles, sino también en tecnología avanzada. La innovación y los precios competitivos han hecho que España mire cada vez más hacia China como proveedor clave.

China es ya nuestro primer proveedor mundial. Son quienes más bienes nos suministran. Hasta ahora era Alemania, pero el país asiático ha dado el sorpasso gracias a sus vehículos eléctricos. Porque ya no solo compiten en el mundo de los textiles o del calzado con sus fabricaciones a bajo costo.

En la llamada 'Ciudad del automóvil' de Leganés, en Madrid, se puede encontrar más de un concesionario que vende coches de marcas chinas. Allí, nos encontramos con una clienta de coches alemanes que está pensando en cambiar. "Tengo ahora mismo un coche alemán. Me gusta, pero todos los extras que trae el coche y las garantías que te dan los chinos, me convencen más que un alemán".

Paula es el ejemplo de lo que le ha pasado a nuestro país, que también ha cambiado a China por Alemania. Porque, por primera vez, importamos más del gigante asiático. "Tenemos lista de espera para comprar", reconocen en un concesionario.

Pero el sorpaso se ha producido también por la importación de bienes de equipo y manufactura. "Ya no solo son textiles y bienes de baja tecnología a importar desde China. Estamos hablando ya de sectores de tecnología muy avanzada", explica un experto en el sector.

Porque el atractivo ya no está solo en lo económico. El adelantamiento lo encontramos en su apuesta por la innovación y en el propio mercado chino. "Tiene algo que es muy difícil de ignorar: tiene buena tecnología a buen precio".

"Ha apostado por los sectores del futuro". Lo que ha hecho que cada vez España sea más made in China.

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