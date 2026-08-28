La inflación se dispara en agosto y se sitúa en el 4,3% por la subida del precio de los carburantes

Los detalles Después de marcar en julio su dato más alto desde mayo de 2024, el IPC ha subido un 0,7% debido al shock energético por la guerra en Irán, que cumple su sexto mes de duración. Por sexto mes consecutivo, el dato es superior al 3%.

En agosto, la inflación subió del 3,6% al 4,3%, impulsada por el encarecimiento de los carburantes debido al prolongado conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Este incremento no afectó a la inflación subyacente, que disminuyó a un 2,9%. El Gobierno ha respondido a la crisis energética con una rebaja del impuesto sobre los hidrocarburos, aumentando el descuento en el gasóleo a 20 céntimos por litro. La situación en Irán, exacerbada por los ataques de Estados Unidos e Israel, sigue impactando la economía española, con el IPC mostrando una tendencia alcista desde julio.

Subidón de la inflación en el mes de agosto. Después de experimentar un gran repunte en el pasado mes de julio, en la que fue su cifra más alta desde mayo de 2024, el IPC ha pasado del 3,6% al 4,3% debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del shock energético derivado de la guerra de Irán, que este 28 de agosto cumple seis meses de duración.

El repunte de la inflación general no se traslada a la inflación subyacente, que excluye de su cálculo energía y alimentos no elaborados, y desciende una décima en agosto hasta situarse en el 2,9% interanual.

Y es que el encarecimiento de la energía está afectando sobremanera al dato de la inflación. En un mes en el que tanto la gasolina como el diésel se han disparado, lo mismo ha sucedido con un IPC que acusa la duración de la guerra de Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz.

"La inflación general en agosto se sitúa en el 4,3% en el cálculo interanual, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del 'shock' energético derivado de la guerra en Irán", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Ante el repunte de los precios del combustible, el Gobierno mantiene el plan de respuesta con la rebaja del impuesto sobre los hidrocarburos aplicable al gasóleo, que se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre. En cuanto a la rebaja en la gasolina, se mantiene en cinco céntimos por litro.

El Gobierno, ante la situación en Irán, mantiene un seguimiento sobre cómo está impactando tal conflicto a la economía de España.

Porque los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán del 28 de febrero, y la posterior respuesta iraní, se están notando en los bolsillos y en los datos del IPC. Porque este mes de agosto no ha sido una excepción sino una tendencia alcista que en julio marcó su dato más alto desde mayo de 2024.

En ese momento, con las previsiones marcando un 3,5%, la realidad fue que el dato se situó en un 3,6 marcando por quinto mes consecutivo una tasa interanual superior al 3%. Ahora, con los datos de agosto, ya es medio año el que lleva por encima de tal porcentaje.

El INE, sobre el dato de julio, señaló que el encarecimiento de la electricidad, el gas y los combustibles impulsaron los previos de la vivienda y, en menor medida, el del transporte.

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