Entra en vigor la jubilación flexible, trabajar a jornada parcial mientras se cobra un porcentaje de la pensión

¿Por qué es importante? Por primera vez, se podrá realizar una nueva actividad como autónomo mientras se cobra la cuarta parte de la pensión. "Tiene un beneficio fundamental a nivel psicológico, porque el hecho de seguir trabajando te permite evitar la soledad", dice un experto.

La mayoría de los jubilados no considera volver a trabajar, aunque algunos prefieren mantenerse activos laboralmente. Según Marcelo Cornellá, presidente de 'Acumafu', trabajar tras la jubilación tiene beneficios psicológicos, como evitar la soledad. La nueva jubilación flexible permite compaginar la pensión con un trabajo a tiempo parcial, aunque pocos han adoptado esta opción. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, critica que el sistema no logra el equilibrio financiero necesario. El Gobierno introduce cambios para facilitar el regreso al trabajo, permitiendo a los jubilados volver como autónomos. Esto podría mitigar el rechazo de las empresas hacia empleados mayores, a pesar de que en España se valora más el bajo coste laboral que la experiencia.

El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible ha entrado en vigor este viernes con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios..

Pese a que la mayoría de los jubilados ni se plantea volver a trabajar, hay quienes prefieren continuar dentro del mundo laboral. Tal y como afirma Marcelo Cornellá, presidente de 'Acumafu', mantener la actividad "tiene un beneficio fundamental a nivel psicológico, porque el hecho de seguir trabajando te permite evitar la soledad y trastornos".

Ahora, la nueva jubilación flexible permite compaginar pensión y trabajo a tiempo parcial, una idea a la que, hasta ahora, muy poca gente se ha acogido. En este sentido, el profesor de Economía Gonzalo Bernardos defiende que "falla considerablemente para el conjunto del sistema y para lograr el equilibrio financiero del sistema de pensiones falla".

El Gobierno necesita más jubilados trabajadores y estrena novedades para este modelo, como que el jubilado ya no tiene que esperar un tiempo para poder volver a trabajar y, además, puede volver al mercado como autónomo.

Pese a que, paradójicamente, no parece una opción para los propios autónomos, sí podría permitir, por ejemplo, sortear el recelo de muchas empresas a la hora de contratar personal adulto. "Desgraciadamente, en este país, no se valora la experiencia, sino lo que la mayoría de las empresas valora es que les cueste barato la mano de obra", manifiesta al respecto Bernardos.

De esta forma, la nueva jubilación flexible permite reengancharse al mercado laboral a tiempo parcial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido