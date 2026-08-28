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Con cambios importantes

Entra en vigor la jubilación flexible, trabajar a jornada parcial mientras se cobra un porcentaje de la pensión

¿Por qué es importante? Por primera vez, se podrá realizar una nueva actividad como autónomo mientras se cobra la cuarta parte de la pensión. "Tiene un beneficio fundamental a nivel psicológico, porque el hecho de seguir trabajando te permite evitar la soledad", dice un experto.

Imagen de una peluquera trabajando
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El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible ha entrado en vigor este viernes con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios..

Pese a que la mayoría de los jubilados ni se plantea volver a trabajar, hay quienes prefieren continuar dentro del mundo laboral. Tal y como afirma Marcelo Cornellá, presidente de 'Acumafu', mantener la actividad "tiene un beneficio fundamental a nivel psicológico, porque el hecho de seguir trabajando te permite evitar la soledad y trastornos".

Ahora, la nueva jubilación flexible permite compaginar pensión y trabajo a tiempo parcial, una idea a la que, hasta ahora, muy poca gente se ha acogido. En este sentido, el profesor de Economía Gonzalo Bernardos defiende que "falla considerablemente para el conjunto del sistema y para lograr el equilibrio financiero del sistema de pensiones falla".

El Gobierno necesita más jubilados trabajadores y estrena novedades para este modelo, como que el jubilado ya no tiene que esperar un tiempo para poder volver a trabajar y, además, puede volver al mercado como autónomo.

Pese a que, paradójicamente, no parece una opción para los propios autónomos, sí podría permitir, por ejemplo, sortear el recelo de muchas empresas a la hora de contratar personal adulto. "Desgraciadamente, en este país, no se valora la experiencia, sino lo que la mayoría de las empresas valora es que les cueste barato la mano de obra", manifiesta al respecto Bernardos.

De esta forma, la nueva jubilación flexible permite reengancharse al mercado laboral a tiempo parcial.

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