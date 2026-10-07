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Crisis de la vivienda

Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda: "Para alquilar tienes que superar un casting que ni los actores que trabajan con Spielberg"

El profesor de Economía ha confesado que cree que "no arregla nada" que los inquilinos tengan más información sobre la vivienda antes de alquilarla porque no cuentan con la posibilidad de elegir entre cuatro o cinco.

Gonzalo Bernardos, sobre la vivienda: "Para alquilar tienes que superar un casting que ni los actores que trabajan con Spielberg"

Gonzalo Bernardos ha confesado que no cree que "arregle nada" el hecho de que los inquilinos tengan más información sobre la vivienda antes de alqularla, ya que hoy en día para hacerlo tienes que superar un casting que "ni los actores que trabajan con Spielberg".

"Hacer esto lo único que hace es generar más burocracia", ha asegurado, recordando que en Cataluña te obligan a poner los precios de referencia y eso no ha servido de nada.

El profesor de Economía ha destacado que el problema está en que lo único que puede hacer una persona es aceptar el alquiler en las condiciones que quiera el propietarlo, o dejarlo. "No tiene posibilidad de elegir entre cuatro o cinco viviendas", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que la mayoría de las inmobiliarias no publican los alquileres porque tienen "una lista de espera espectacular".

Por su parte, el abogado experto en vivienda Javier Rubio, cree que cuanta más información lleve un anuncio, más transparencia. "Me parece que incluir esa serie de informaciones va a reequilibrar la situación a la hora de hacer el contrato", ha confesado.

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